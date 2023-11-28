Автомобілі Ford отримають інноваційні 3D-принтери у своїх багажниках (фото)

3D-принтер працюватиме в парі з роботизованою рукою. Пристрій можна буде використовувати на будівельних майданчиках, для ремонту доріг або для інших завдань.

Ford подав заявку на новий патент чергової незвичайної технології. Цього разу автовиробник планує оснастити пікапи 3D-принтерами. Про це повідомили на сайті CarBuzz.

У Німецькому відомстві з патентів і товарних знаків виявлено заявку на реєстрацію технології 3D-принтерів для автомобілів. Їх можуть запропонувати як додаткові аксесуари для пікапів Ford.

Цей пристрій працюватиме в парі з роботизованою рукою. Завдяки цьому 3D-принтери можна буде використовувати на будівельних майданчиках для створення необхідних компонентів.

3D-принтер працюватиме в парі з роботизованою рукою Фото: DPMA

У патенті передбачена робота через Bluetooth або Wi-Fi. Користувач може керувати 3D-принтером за допомогою свого смартфона.

Ця технологія може застосовуватися для різних завдань Фото: DPMA

Також у патенті згадується застосування штучного інтелекту. Він використовуватиме вбудовані камери та датчики для аналізу оточення.

Така технологія може застосовуватися для прибирання вулиць або ремонту доріг. Надруковані на 3D-принтері компоненти допоможуть швидко виконати всю необхідну роботу.

Раніше Фокус розповів, що у Ford запатентували унікальні колісні диски, розроблені спеціально для безповітряних шин.