Руйнівники міфів: експерти визначили кількість кінських сил у коня (відео)

Термін "кінська сила" вперше згадується в 1789 році. Відтоді цю одиницю потужності часто використовують під час вимірювання віддачі двигунів авто.

Американські експерти провели незвичайний експеримент, який визначив кількість кінських сил у коня. Результат цього дослідження виявився досить цікавим. Відео опублікували на YouTube-каналі Donut.

Кінська сила є усталеною одиницею виміру потужності, яку вперше згадує 1789 року шотландський інженер Джеймс Ватт. Так він хотів порівняти можливості парового двигуна з тягловим конем.

Цікаво те, що існує кілька способів вимірювання потужності двигуна авто. Саме тому для однієї й тієї самої моделі може бути вказана різна кількість кінських сил.

Експерти вирішили з'ясувати, наскільки термін "кінська сила" відповідає реальному значенню потужності коня. Для цього вони перетворили старий седан Honda Civic на незвичайний динамометричний стенд.

Для експерименту кінь обертав колеса, натягуючи трос, який був попередньо підключений до трансмісії. Показники потужності вимірювали за допомогою комп'ютера.

Учасники експерименту спробували самостійно тягнути трос Фото: Скриншот

Спершу експерти спробували обертати колеса самостійно. Утрьох вони змогли розвинути 2 кінські сили.

Потім трос прив'язали до коня. Тварині вдалося домогтися показника в 1,18 кінської сили, що дуже близько до одиниці. Експерти зазначили, що Джеймсу Ватту вдалося досить точно визначити цю одиницю потужності.

Раніше Фокус повідомляв, що британські експерти перевірили реальний запас ходу електромобілів у спекотну погоду.