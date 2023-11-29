Заряджений седан Audi S5 нового покоління розсекретили до прем'єри (відео)

Новий Audi S5 Sportback стане останнім поколінням моделі з двигуном внутрішнього згоряння. Заряджений ліфтбек отримає сучасні технології та стане елегантнішим.

Нове покоління Audi A5 готується до свого дебюту на початку 2024 року. Цього разу під час тестів на перегоновому треку помітили заряджений варіант S5 Sportback. Про це розповіли на сайті CarBuzz.

Наступне покоління Audi S5 Sportback збереже купеподібний силует, але стане більш елегантним. Спереду з'явиться зменшена решітка радіатора та вузькі фари.

Ззаду розмістять вузькі світлодіодні ліхтарі. Також можна помітити чотири вихлопні патрубки.

Ззаду встановлено чотири вихлопні патрубки Фото: Скриншот

На прототип встановили легкосплавні п'ятиспицеві колісні диски. За ними знаходяться спортивні гальма.

Варто зазначити, що нові Audi A5 і S5 стануть наступниками моделей A4 і S4 відповідно. Річ у тім, що парні номери в назві отримають тільки електромобілі.

Очікується, що в інтер'єрі з'явиться великий дисплей інформаційно-розважальної системи. Зовнішній вигляд салону стане більш мінімалістичним порівняно з поточними моделями бренду.

Audi S5 Sportback можуть оснастити 3,0-літровим турбованим двигуном V6 потужністю близько 400 к.с. Він працюватиме в парі з 8-ступінчастою автоматичною коробкою передач.

Прем'єра новинки може відбутися вже наприкінці 2023 року. Модель надійде в продаж у Європі на початку наступного року.

Раніше Фокус писав, що дизайн кросовера Audi Q3 третього покоління розсекретили до прем'єри.