Масивний спойлер і 640 сил: представлено найекстремальніший суперкар Audi в історії (фото)
Audi R8 ABT XGT заснований на перегоновому боліді, але отримав кондиціонер, ручне гальмо та інші зручності. Суперкар здатний розганятися до сотні приблизно за три секунди та розвивати швидкість 310 км/год.
Тюнінг-ательє ABT Sportsline представило екстремальну версію суперкара Audi R8. Модифікація XGT натхненна перегоновим болідом GT2, але допущена для доріг загального користування. Про це повідомили на сайті AutoExpress.
У 2023 році суперкар Audi R8 знімають з виробництва. У ABT Sportsline вирішили оригінально "попрощатися" з культовою моделлю, створивши найекстремальнішу модифікацію.
Audi R8 ABT XGT відрізняється від стандартного суперкара новим кузовним обвісом і великою кількістю аеродинамічних елементів. Спереду встановлено масивний сплітер, а на капоті з'явилися кілька повітрозабірників.
Ззаду розмістили величезне антикрило і великий карбоновий дифузор. Вихлопні патрубки встановлені вище, порівняно зі стандартною моделлю.
Інтер'єр новинки майже ідентичний до перегонового боліда Audi R8 LMS GT2. Його доповнили ручним гальмом, кондиціонером, новою панеллю приладів і камерою заднього огляду.
Audi R8 ABT XGT оснащений 5,2-літровим атмосферним двигуном V10 потужністю 640 к.с. Він працює в парі з 7-ступінчастою автоматичною коробкою передач, а крутний момент передається на задні колеса.
Розгін від 0 до 100 км/год займає близько трьох секунд. Максимальна швидкість становить 310 км/год.Важливо
Загалом буде випущено 99 таких суперкарів. Вартість новинки становить 598 000 євро (654 240 доларів).
Раніше Фокус розповів, що тюнінг-ательє Adrenalin Industries модифікувало суперкар Audi R8.