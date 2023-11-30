Chevrolet представила великі рамні позашляховики за доступною ціною (відео)

Chevrolet Suburban і Tahoe оновлені зовні та отримали повністю новий інтер'єр. Позашляховики доступні в бензинових і дизельних версіях.

У США презентовано новий Chevrolet Tahoe та його подовжений побратим Suburban. Повнорозмірні рамні позашляховики пройшли модернізацію, але в продаж надійдуть тільки з осені 2024 року за відносно невисокою ціною від $56 200. Про це повідомляє офіційний сайт General Motors.

У позашляховиків оновлено передню частину Фото: General Motors

Нові Chevrolet Tahoe та Suburban впізнаються за зміненою передньою частиною. Їм замінили решітку радіатора, фари та бампери. До того ж тепер запропоновані колісні диски діаметром до 24 дюйми.

На передній панелі тепер встановлено два дисплеї Фото: General Motors

Основні зміни все ж відбулися в салоні. Chevrolet Suburban і Tahoe отримали нову передню панель і кермо, а селектор автоматичної КПП їм перенесли на рульову колонку. Зокрема, з'явилися віртуальний щиток приладів, великий 17,7-дюймовий тачскрин і нова центральна консоль.

Серед доступних опцій з'явилося сенсорне відкриття багажника, камери кругового огляду й система напівавтономного водіння Super Cruise. Також у салоні передбачена камера, що дає змогу стежити за задніми пасажирами.

3,0-літровий турбодизель Chevrolet Tahoe та Suburban став потужнішим — розвиває 305 к. с. і 670 Н∙м. Бензинові мотори об'ємом 5,3 л (360 к. с.) і 6,2 л (426 к. с.) залишилися без змін. Зокрема, переналаштована задня підвіска, а за доплату доступні адаптивні амортизатори та пневмопідвіска.

До слова, нещодавно споріднена модель Cadillac Escalade отримала надпотужну 1000-сильну версію.

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