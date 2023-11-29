1000 сил і три тонни ваги: представлений найпотужніший позашляховик Cadillac (фото)
Cadillac Escalade-V від Hennessey оснащений 6,2-літровим компресорним V8 потужністю 1000 к. с. Велетенський позашляховик розганяється до 100 км/год менш ніж за 4 секунди.
Великий рамний позашляховик Cadillac Escalade отримав нову надпотужну версію. Її створили в американському ательє Hennessey і на його сайті розкрили подробиці авто.
За основу взяли заряджений Cadillac Escalade-V, який складно назвати слабким — його 6,2-літровий компресорний V8 видає 682 к. с. і 885 Н∙м.
У Hennessey замінили клапани двигуна, розподільчий вал, системи впуску і вихлопу. У результаті потужність зросла 1005 к. с., а піковий крутильний момент — до 1200 Н∙м. Розгін до 100 км/год у майже тритонного авто займає менше 4 секунд. Тюнер дає на доопрацювання гарантію 3 роки або 60 тис. км.Важливо
Автоматична 10-ступінчаста КПП залишилася без змін, як і система повного приводу. Новий Cadillac Escalade-V Hennessey зберігає пневмопідвіску і гальма Brembo.
Тюнінг Cadillac Escalade-V не торкнувся дизайну. Як і раніше, він відрізняється від стандартної версії моделі скромним обвісом, 22-дюймовими дисками і чотирма вихлопними трубами. Салон традиційно оздоблений шкірою і деревом.
До слова, вже презентовано новий Cadillac Escalade IQ. Він став електромобілем, але програє Cadillac Escalade Hennessey в потужності.
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