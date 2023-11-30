Старий кросовер Toyota RAV4 підготували до суворих умов (відео)

Toyota RAV4 відмінно впорався з бездоріжжям завдяки кільком модифікаціям. Автомобіль оснащений заводським 126-сильним двигуном і системою повного приводу.

В американській пустелі Мохаве випробували модифікований кросовер Toyota RAV4. Автомобіль отримав великі колеса і здатний впоратися з найсуворішим бездоріжжям. Про це розповіли на сайті CarBuzz.

Toyota RAV4 першого покоління випускалася з 1994 до 2000 року. Перший рік кросовер був доступний тільки в тридверному кузові, але пізніше з'явилася і п'ятидверна версія.

Тюнінг-проект на базі Toyota RAV4 був завершений у 2022 році. На авто встановили колісні диски Black Rhino Boxer і позашляхові шини. Також кросовер отримав модернізовану підвіску зі збільшеним кліренсом і захисні пластини.

Toyota RAV4 отримала поліпшену підвіску Фото: Скриншот

На капоті з'явився масивний повітрозабірник. Крім цього спереду можна помітити додаткову світлотехніку.

Спереду встановлено масивний повітрозабірник Фото: Скриншот

Кросовер проїхав стежкою "Дорога Мохаве" довжиною 192 км. Вона перетинає всю територію Національного заповідника.

Toyota RAV4 оснащена 2,0-літровим атмосферним двигуном потужністю 126 к.с. і 178 Нм крутного моменту. Він працює в парі з 5-ступінчастою механічною коробкою передач.

Розгін від 0 до 100 км/год займає близько 10 секунд. Максимальна швидкість становить 170 км/год.

Раніше Фокус повідомляв, що в інтернеті опублікували зображення Toyota 4Runner нового покоління.