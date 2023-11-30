Старий кросовер Toyota RAV4 підготували до суворих умов (відео)
Toyota RAV4 відмінно впорався з бездоріжжям завдяки кільком модифікаціям. Автомобіль оснащений заводським 126-сильним двигуном і системою повного приводу.
В американській пустелі Мохаве випробували модифікований кросовер Toyota RAV4. Автомобіль отримав великі колеса і здатний впоратися з найсуворішим бездоріжжям. Про це розповіли на сайті CarBuzz.
Toyota RAV4 першого покоління випускалася з 1994 до 2000 року. Перший рік кросовер був доступний тільки в тридверному кузові, але пізніше з'явилася і п'ятидверна версія.
Тюнінг-проект на базі Toyota RAV4 був завершений у 2022 році. На авто встановили колісні диски Black Rhino Boxer і позашляхові шини. Також кросовер отримав модернізовану підвіску зі збільшеним кліренсом і захисні пластини.
На капоті з'явився масивний повітрозабірник. Крім цього спереду можна помітити додаткову світлотехніку.
Кросовер проїхав стежкою "Дорога Мохаве" довжиною 192 км. Вона перетинає всю територію Національного заповідника.
Toyota RAV4 оснащена 2,0-літровим атмосферним двигуном потужністю 126 к.с. і 178 Нм крутного моменту. Він працює в парі з 5-ступінчастою механічною коробкою передач.Важливо
Розгін від 0 до 100 км/год займає близько 10 секунд. Максимальна швидкість становить 170 км/год.
Раніше Фокус повідомляв, що в інтернеті опублікували зображення Toyota 4Runner нового покоління.