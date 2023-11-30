Старый кроссовер Toyota RAV4 подготовили к суровым условиям (видео)
Toyota RAV4 отлично справился с бездорожьем благодаря нескольким модификациям. Автомобиль оснащен заводским 126-сильным двигателем и системой полного привода.
В американской пустыне Мохаве испытали модифицированный кроссовер Toyota RAV4. Автомобиль получил большие колеса и способен справиться с самым суровым бездорожьем. Об этом рассказали на сайте CarBuzz.
Toyota RAV4 первого поколения выпускалась с 1994 до 2000 года. Первый год кроссовер был доступен только в трехдверном кузове, но позже появилась и пятидверная версия.
Тюнинг-проект на базе Toyota RAV4 был завершен в 2022 году. На авто установили колесные диски Black Rhino Boxer и внедорожные шины. Также кроссовер получил модернизированную подвеску с увеличенным клиренсом и защитные пластины.
На капоте появился массивный воздухозаборник. Помимо этого спереди можно заметить дополнительную светотехнику.
Кроссовер проехал по тропе "Дорога Мохаве" длиной 192 км. Она пересекает всю территорию Национального заповедника.
Toyota RAV4 оснащена 2,0-литровым атмосферным двигателем мощностью 126 л.с. и 178 Нм крутящего момента. Он работает в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач.Важно
Разгон от 0 до 100 км/ч занимает около 10 секунд. Максимальная скорость составляет 170 км/ч.
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