Потужніший за Lamborghini Urus: представлено найшвидший кросовер Audi в історії (фото)

Audi RSQ8-S від ABT Sportsline відрізняється від стандартного кросовера новими аеродинамічними елементами з карбону. Також кросовер оснастили 700-сильним двигуном.

Німецьке тюнінг-ательє ABT Sportsline представило пакет доопрацювань для Audi RS Q8. Заряджений кросовер отримає надбавку до потужності та кілька косметичних змін. Про це повідомили на сайті компанії.

Зовні Audi RSQ8-S відрізняється від стандартного кросовера новими аеродинамічними елементами з карбону. Решітка радіатора отримала оздоблення з вуглецевого волокна.

Кросовер отримав нові аеродинамічні елементи Фото: ABT

Ззаду встановлено чотири вихлопні патрубки та масивний карбоновий дифузор. Також кросовер отримав великий задній спойлер.

Ззаду встановлено чотири вихлопні патрубки Фото: ABT

Зовнішній вигляд авто доповнюють 23-дюймові колісні диски Abt High Performance HR. Для комфортніших поїздок можна замовити кросовер із 22-дюймовими дисками.

В інтер'єрі також відбулося кілька змін. Всередині з'явилося більше оздоблення з вуглецевого волокна.

В інтер'єрі з'явилося більше карбону Фото: ABT

Під капотом Audi RSQ8-S встановлено 4,0-літровий турбований двигун V8 потужністю 700 к.с. і 880 Нм крутного моменту. Він працює в парі з 8-ступінчастою автоматичною коробкою передач.

Розгін від 0 до 100 км/год займає 3,6 секунди. Максимальна швидкість становить понад 300 км/год.

Пакет доопрацювань доступний для всіх власників Audi RS Q8. Його вартість не розкривається.

Раніше Фокус розповів, що тюнінг-ательє ABT Sportsline представило екстремальну версію суперкара Audi R8.