Спорткар Dodge Viper перетворили на нестандартний кабріолет-лімузин (фото)

Лімузин на базі Dodge Viper створено в єдиному екземплярі за індивідуальним замовленням. Автомобіль оснащений 390-сильним двигуном і має 10 посадкових місць.

У США на продаж виставили незвичайний лімузин на базі спорткара Dodge Viper 1996 року. Автомобіль досягає в довжину 7,62 метра. Про це повідомили на сайті Motor1.

Цей лімузин був створений за індивідуальним замовленням. Спорткар став набагато довшим, а також отримав кілька інших доопрацювань.

Кузов Dodge Viper сильно подовжили Фото: Gateway Classic Cars

Автомобіль пофарбований у білий колір. Зовнішній вигляд доповнюють сині декоративні смуги.

Передня частина авто залишилася майже без змін. За першим рядом сидінь знаходиться стійка даху та два дивани для пасажирів. Позаду них розташовані ще два сидіння.

Загалом інтер'єр розрахований на 10 посадкових місць. На відміну від більшості лімузинів у пасажирів немає телевізорів, холодильників та інших зручностей. Замість цього передбачена потужна аудіосистема з кількома динаміками.

Лімузин може перевозити до 10 осіб Фото: Gateway Classic Cars

Під капотом встановлено 5,9-літровий двигун V8 Mopar Dodge Magnum потужністю 390 к.с. Він працює в парі з 6-ступінчастою автоматичною коробкою передач.

Вартість цього лімузина становить 169 000 доларів. Він має відмінний стан і не потребує ремонту.

Раніше Фокус розповів, що на аукціон Goldin виставили унікальний лімузин Learmousine на базі бізнес-джета Learjet.