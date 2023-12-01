Розкішна маршрутка: китайці представили преміальний автобус у стилі Toyota (фото)
Hongqi Guoyue конкуруватиме з автобусом Toyota Coaster, але пропонує більш розкішний інтер'єр. Новинка оснащена 303-сильним двигуном, а витрата палива становить 15,9 літра на 100 км.
Модельний ряд Hongqi поповнить преміальний пасажирський автобус Guoyue. Новинка отримала стильний дизайн і розкішний інтер'єр. Про це розповіли на сайті LaiTimes.
Цей автобус конкуруватиме з Toyota Coaster, який має великий попит у Китаї. У Hongqi вирішили випустити схожу модель.
Спереду Hongqi Guoyue розташовані роздільна оптика і масивна хромована решітка радіатора. На бампері є широкий повітрозабірник.
Ззаду розмістили великі вертикальні ліхтарі. Ззаду також присутнє хромоване оздоблення.
Габарити Hongqi Guoyue:
- довжина — 7295 мм;
- ширина — 2090 мм;
- висота — 2785 мм;
- колісна база — 3990 мм.
Інтер'єр автобуса розрахований на 17 або 23 посадкових місця. При цьому сидіння виконані зі шкіри та мають регулювання нахилу спинки. Також в оздобленні присутні дерево і тканина.
Hongqi Guoyue оснащений 3,0-літровим турбованим бензиновим двигуном потужністю 303 к.с. Середня витрата палива становить 15,9 л/100 км.
Новинка вже скоро надійде в продаж у Китаї. Вартість моделі не розкривається.
Раніше Фокус повідомляв, що в США умілець, на ім'я Гордон перетворив старий шкільний автобус на незвичайний будинок на колесах.