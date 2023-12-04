Toyota показала секретні концепт-кари: їх ніколи не демонстрували публіці (фото)

Ці концепт-кари ретельно приховували від публіки, але тепер їх показали в цифровому вигляді. Кожен із п'яти автомобілів вирізняється незвичайним дизайном і деякими унікальними рішеннями.

Toyota показала незвичайні концепт-кари з різних епох, які ще не були представлені публічно. Серед них є хетчбек, седан, мікровен, позашляховик і спорткар. Про це розповіли на сайті Motor1.

Концепт-кари часто демонструють дизайн майбутніх серійних моделей бренду. Ці п'ять автомобілів були розроблені дослідницьким центром Toyota CALTY Design Research в Каліфорнії, але авто на їх основі так і не надійшли у виробництво.

У 1989 році було створено обтічний спорткар Toyota Future High Performance. Він вирізняється незвичайним дизайном екстер'єру із закритими передніми колесами та одномісним інтер'єром. За задумом, після натискання на кнопку двигун підіймався назовні, щоб він міг охолодитися під час руху.

Toyota Future High Performance має кілька революційних технологій Фото: Toyota

Цей концепт-кар не отримав назви, але його конструкція випереджала час. Повністю електричний хетчбек був створений задовго до дебюту Toyota Prius першого покоління.

Цей концепт-кар міг стати основою для першого електромобіля бренду Фото: Toyota

Автомобіль має дводверний кузов з плоскими панелями та обтічним силуетом. Крім цього колеса взуті в ультратонкі шини, що дало змогу знизити опір коченню.

У 2010-х Toyota розглядала можливість створення седана X86D на базі спорткара GT86. Кузов концепт-кара мав безліч подібностей із хетчбеком, але ззаду не було окремих дверей.

Toyota X86D розробляли на основі спорткара GT86 Фото: Toyota

За задумом, цей седан мав отримати чотирициліндровий опозитний двигун і систему повного приводу. Проте керівництво бренду пізніше відмовилося від цієї ідеї.

Scion NYC створювався як доступний міський автомобіль з футуристичним дизайном. Концепт-кар отримав незвичайний обтічний кузов із двома вертикальними фарами.

Scion NYC мав чотири посадкові місця Фото: Toyota

Водій і його пасажири сиділи високо, що покращувало кругову оглядовість. Проте невідомо, наскільки це було безпечно.

Toyota Baby Lunar Cruiser розроблено для дослідницьких місій на поверхні Місяця. Позашляховик отримав компактні електромотори, які вбудовані в колеса з безповітряними шинами.

Концепт-кар Toyota Baby Lunar Cruiser мав їздити по Місяцю Фото: Toyota

Усередині встановлено джойстик для керування автомобілем. Передбачено і штучний інтелект для виявлення небезпечної місцевості.

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