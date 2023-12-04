Новітній Tesla Cybertruck порівняли з електропікапом Hummer у заїзді по прямій (відео)

Tesla Cybertruck і GMC Hummer EV є дуже потужними електричними пікапами. Настав час дізнатися, який автомобіль здатен проїхати прямий відрізок швидше.

У США минулого тижня представили серійну версію електричного пікапа Tesla Cybertruck. Тепер блогери порівняли новинку в заїзді по прямій з її прямим конкурентом — GMC Hummer EV. Відео опублікували на YouTube-каналі Carwow.

Tesla Cybertruck виявився дуже швидким по прямій. Для демонстрації можливостей електропікапа його вже порівнювали зі спорткаром Porsche 911.

Аби розвіяти всі сумніви в характеристиках новинки, блогери влаштували драг-рейсинг між Tesla Cybertruck та GMC Hummer EV. Обидва авто мають дуже швидкий розгін з місця і здатні впоратися з бездоріжжям.

Tesla Cybertruck оснащений трьома електромоторами сумарною потужністю 857 к.с. і 930 Нм крутного моменту. Максимальна швидкість становить 209 км/год.

GMC Hummer EV пропонує тримоторну установку потужністю 1014 к.с. і 1485 Нм крутного моменту. Пікап здатний розвивати швидкість до 170 км/год.

У першому заїзді з місця Tesla Cybertruck впевнено вирвався вперед. GMC Hummer EV посів друге місце.

Усі інші заїзди з місця закінчилися перемогою для Tesla Cybertruck. GMC Hummer EV не здатний розганятися з місця так само швидко.

Блогери заявили, що такі результати пов'язані з різницею у вазі автомобілів. Tesla Cybertruck важить 3104 кг, а вага GMC Hummer EV становить 4111 кг.

Раніше Фокус розповів, що блогери влаштували драг-рейсинг між седанами BMW 7 Series, Mercedes-Benz S-Class і Audi A8.