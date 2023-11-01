Розкішні седани BMW, Audi та Mercedes-Benz порівняли в заїзді по прямій (фото)

BMW 7 Series, Mercedes-Benz S-Class і Audi A8 виявилися гідними суперниками один для одного. Блогерам виявилося досить важко визначити переможця цих перегонів.

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Блогери влаштували драг-рейсинг між седанами BMW 7 Series, Mercedes-Benz S-Class і Audi A8. Вони влаштували кілька заїздів, щоб визначити переможця. Відео опублікували на YouTube-каналі Carwow.

BMW 7 Series, Mercedes-Benz S-Class і Audi A8 є давніми суперниками в сегменті розкішних седанів. Ці моделі пропонують високий рівень комфорту та передові технології.

BMW M760e xDrive оснащений гібридною силовою установкою з 3,0-літровим турбованим двигуном і електромотором сумарною потужністю 571 к.с. і 800 Нм крутного моменту. Седан важить 2 525 кг.

Mercedes-Benz S580e також пропонується з гібридною силовою установкою, що складається з 3,0-літрового турбованого двигуна та електромотора потужністю 510 к.с. і 750 Нм крутного моменту. Вага авто становить 2 435 кг.

Audi A8L 60 TFSIe Quattro оснащений гібридною силовою установкою з 3,0-літровим турбованим двигуном V6 і електромотором сумарною потужністю 450 к.с. і 700 Нм крутного моменту. Седан важить 2 340 кг.

У першому заїзді з місця Mercedes-Benz S580e впевнено вирвався вперед. BMW M760e xDrive посів друге місце, а Audi A8L 60 TFSIe Quattro приїхав останнім.

У другому заїзді з місця перемогу здобув BMW M760e xDrive. Audi A8L 60 TFSIe Quattro приїхав другим, а Mercedes-Benz S580e дісталося останнє місце.

У першому заїзді з наскоку переможцем став Mercedes-Benz S580e. Друге місце посів BMW M760e xDrive, а Audi A8L 60 TFSIe Quattro приїхав останнім.

У другому заїзді з наскоку першим приїхав до фінішу BMW M760e xDrive. Mercedes-Benz S580e приїхав другим, а Audi A8L 60 TFSIe Quattro дісталося останнє місце.

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Блогери заявили, що всі три моделі мають схожий час розгону з місця. Тому визначити переможця доволі важко.

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