Битва розкоші: експерти порівняли преміальні седани BMW, Audi та Mercedes (відео)

Експерти порівняли BMW 7 Series, Audi A8 і Mercedes-Benz S-Class, щоб визначити найкращий седан. Моделі оцінювали за кількома критеріями, включно з вартістю, динамікою і керованістю.

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Британські експерти порівняли популярні розкішні седани BMW 7 Series, Audi A8 і Mercedes-Benz S-Class. Вони визначили переможця за кількома важливими критеріями. Відео опублікували на YouTube-каналі Carwow.

BMW 7 Series, Audi A8 і Mercedes-Benz S-Class є давніми суперниками. Ці седани пропонують найвищий рівень розкоші та передові технології.

Новий BMW 7 Series дебютував у 2022 році, а сьоме покоління Mercedes-Benz S-Class — у 2020 році. Четверте покоління Audi A8 є старшим серед трійці розкішних седанів — модель випускається з 2017 року.

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Порівняння BMW 7 Series, Audi A8 і Mercedes-Benz S-Class:

Динаміка

Audi A8 має швидший розгін з місця, ніж заявлено в характеристиках Фото: Audi Mercedes-Benz S-Class розганяється з місця повільніше за заявлені характеристики Фото: Mercedes-Benz BMW M760e виявився швидшим за конкурентів Фото: BMW

BMW M760e xDrive оснащений гібридною силовою установкою з 3,0-літровим турбованим двигуном і електромотором сумарною потужністю 571 к.с. і 800 Нм крутного моменту. Седан здатний розганятися від 0 до 100 км/год за 4,3 секунди та розвивати швидкість до 250 км/год.

Mercedes-Benz S580e також пропонується з гібридною силовою установкою, яка складається з 3,0-літрового турбованого двигуна та електромотора потужністю 510 к.с. і 750 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає 4,9 секунди, а максимальна швидкість становить 250 км/год.

Audi A8 60 TFSIe Quattro оснащений гібридною силовою установкою з 3,0-літровим турбованим двигуном V6 і електромотором сумарною потужністю 450 к.с. і 700 Нм крутного моменту. Седан здатний розганятися від 0 до 100 км/год за 4,9 секунди та розвивати швидкість до 250 км/год.

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Блогери самостійно порівняли час розгону з місця в реальних умовах із заявленими характеристиками. З'ясувалося, що Mercedes-Benz S580e виявився трохи повільнішим, а Audi A8 60 TFSIe Quattro розганяється значно швидше, ніж заявляє виробник. Проте найшвидшим із трійці седанів виявився BMW M760e xDrive.

Ціни

BMW M760e xDrive виявився найдорожчим седаном Фото: Скриншот

BMW M760e xDrive дорожчий за своїх конкурентів. Вартість седана в Британії починається з 119 305 фунтів стерлінгів (145 200 доларів).

Mercedes-Benz S580e трохи дешевший за седан BMW. Ціни на модель починаються з 91 055 фунтів стерлінгів (110 810 доларів).

Audi A8 60 TFSIe Quattro виявився найдешевшим серед трьох седанів. Вартість моделі починається з 77 980 фунтів стерлінгів (94 905 доларів).

Інтер'єр

BMW M760e xDrive пропонує футуристичний інтер'єр Фото: BMW Audi A8 60 TFSIe Quattro має традиційний інтер'єр Фото: Audi Інтер'єр Mercedes-Benz S580e пропонує високий рівень розкоші Фото: Mercedes-Benz

Усі три моделі мають розкішні інтер'єри з високоякісними матеріалами. Також вони пропонують зручні сидіння як на передньому, так і на задньому ряду. Проте седани мають і безліч відмінностей.

BMW M760e xDrive пропонує величезний дисплей для задніх пасажирів, розміри якого можна порівняти з сучасним телевізором. На задньому ряду Audi A8 60 TFSIe Quattro для пасажирів доступні два невеликі дисплеї, які можна використовувати як планшет. Mercedes-Benz S580e не має окремого екрана для заднього ряду, але спереду встановлено великий дисплей, який компенсує це.

Інтер'єр BMW M760e xDrive виглядає футуристичніше за конкурентів. Усередині встановлено незвичайне контурне підсвічування з ефектом кристала. Двері можна легко відкрити за допомогою кнопки.

Audi A8 60 TFSIe Quattro пропонує більш традиційний, але сучасний інтер'єр. Він виглядає стримано порівняно з BMW і Mercedes-Benz і має деякі унікальні функції. Наприклад, вентиляційні отвори приховані, поки водій не ввімкне кондиціонер.

Інтер'єр Mercedes-Benz S580e більш мінімалістичний порівняно з седаном BMW, але він пропонує такий самий високий рівень розкоші. Зовнішній вигляд доповнює контурне підсвічування. Інформаційно-розважальна система працює швидко та має приємний інтерфейс.

Багажник

BMW M760e xDrive має багажник об'ємом 525 літрів. При цьому внутрішній простір не залежить від версії, яку обирає покупець.

Audi A8 60 TFSIe Quattro пропонує 390 літрів багажного простору. Причина полягає в акумуляторних батареях, через які довелося зменшити багажник.

Об'єм багажника Mercedes-Benz S580e становить лише 325 літрів. Акумуляторні батареї також вплинули на багажний простір.

Вердикт

Audi A8 60 TFSIe Quattro однаково комфортний під час поїздки на задньому сидінні, а також коли ви перебуваєте за кермом. Проте модель не така розкішна як седани BMW і Mercedes-Benz.

Mercedes-Benz S580e вирізняється чудовою плавністю ходу. Цей седан пропонує дуже м'яку підвіску, яка робить кожну поїздку максимально комфортною для пасажирів.

BMW M760e xDrive став фаворитом експертів. Седан не тільки має приємнішу керованість, як порівняти з конкурентами, а й пропонує красивий і розкішний інтер'єр.

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