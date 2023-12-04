Представлено найдешевший Mercedes-AMG: він призначений для дітей (фото)

У Mercedes-AMG представили оновлену колекцію дитячих візочків. Вони мають сучасне оснащення, включно з каркасом і ременями безпеки, а також ручним гальмом.

Німецький виробник спортивних авто Mercedes-AMG представив нову лінійку дитячих візочків. Вони отримали колісні диски у фірмовому стилі бренду. Про це повідомили на сайті CarBuzz.

Візки оснащені поворотними колесами з великими дисками. Передбачено і ручне гальмо на випадок екстрених зупинок.

Колеса пов'язані з індивідуальними системами підвіски. Також у візках є магнітні п'ятиточкові ремені безпеки та знімна дуга безпеки. Зовні можна знайти кріплення для сумки та різні відсіки для зберігання речей.

До лінійки дитячих візків Mercedes-AMG входять моделі GTR, Avantgarde GTX, GTS та обмежена серія GT2. Вони відрізняються не тільки дизайном, а й оснащенням.

GTS має всі сучасні функції, але має класичний стиль. Візок GTR пропонує більш спортивний дизайн з менш "позашляховою" системою підвіски.

Дитячий візок Mercedes-AMG GTS має стриманий дизайн Фото: Hartan Дитячий візок Mercedes-AMG GTR пропонує більш спортивний стиль Фото: Hartan

Найдорожчою є модель GT2. Вона буде випущена обмеженим тиражем у 299 екземплярів. Ця версія відрізняється колісними дисками з контрастною смугою і справжнім логотипом Mercedes-AMG.

Дитячий візок Mercedes-AMG GT2 буде випущено обмеженим тиражем Фото: Hartan

Усі візочки вже можна замовити в інтернет-магазині Hartan. Вартість моделі GTS починається від 958 доларів.

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