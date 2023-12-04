Старий іржавий седан Ford 1970 року продали за ціною нового Porsche 911 (відео)

Випущено лише 1500 спортивних седанів Ford Falcon XY GT. Заряджена версія бюджетної моделі оснащена двигуном V8 від Ford Mustang.

В Австралії на аукціоні Grays продали Ford Falcon 1970 року. За авто віддали 152 000 доларів (як за новий Porsche 911), хоча його стан залишає бажати кращого. Про машину розповіли на сайті аукціону.

Автомобіль простояв покинутим у гаражі понад 40 років

Седан Ford Falcon простояв 44 роки покинутим у гаражі. Він покритий шаром бруду, а місцями проржавів. Автомобіль потребує реставрації, але повністю комплектний.

Настільки висока ціна зумовлена тим, що перед нами — дуже рідкісний заряджений Ford Falcon XY GT. Випущено лише 1500 таких авто, причому всіх їх продали на австралійському ринку — в інші країни таку версію бюджетного Ford Falcon не поставляли.

Випущено тільки 1500 Ford Falcon XY GT

Головна особливість Falcon GT — 5,8-літровий 300-сильний V8 від Ford Mustang Mach 1. З 4-ступінчастою механічною КПП великий седан здатний розігнатися до 100 км/год за 7,9 с і розвинути 203 км/год. Крім того, в авто доопрацьовано рульове управління, підвіску і гальма.

Під капотом встановлено двигун від Ford Mustang

Встановлено, що це один із перших Ford Falcon GT, який використовувався виробником для тестування. Пізніше його викупив співробітник Ford і користувався автомобілем до 1979 року, а потім поставив у гараж. Пробіг седана становить 105 тис. км.

Раніше Фокус розповідав про унікальний заряджений Ford Mustang 1971 року, що існує в єдиному екземплярі.

Також ми писали про покинутий кабріолет Ford 1938 року.