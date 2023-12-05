ДТП $250 000: механік із СТО розбив чотири дорогих авто в безглуздій аварії (фото)

Механік втратив контроль над 510-сильною Alfa Romeo і протаранив на ній три дорогих авто. Машини серйозно постраждали і щонайменше одну з них буде утилізовано.

Дорога ДТП сталася у США. У ній постраждали чотири недешевих авто загальною вартістю понад 250 тис. доларів. Фото аварії опублікував на Reddit власник однієї з машин, він же і поділився подробицями інциденту.

Американець здав свій спортивний седан Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Giulia 2017 року на СТО для незначного ремонту. Пізніше йому передзвонили і сказали, що авто потрапило в ДТП під час тест-драйву, який проводили після ремонту.

Механік не впорався з керуванням 510-сильної Alfa Romeo Фото: Reddit

На сервісній станції повідомили, що механіка на Alfa Romeo підрізав мінівен і йому довелося робити різкий маневр, щоб уникнути зіткнення.

Механік не впорався з потужним 510-сильним авто, втратив керування, врізався в дерево і вилетів на парковку. Там Alfa Romeo приземлилася на дах Porsche 911 і протаранила Mercedes GLE, а той, у свою чергу, зачепив Dodge Charger Hellcat.

Alfa Romeo Giulietta приземлилася на дах Porsche 911 Фото: Reddit

Porsche 911 зазнав дуже серйозних пошкоджень і навряд чи буде відновлений — його планують утилізувати. Alfa Romeo, Mercedes і Dodge постраждали менше і, найімовірніше, будуть відремонтовані.

Фото: Reddit

Пізніше з'явилася інформація, що механік міг бути нетверезим, але поки що вона не підтвердилася. У будь-якому разі винуватцю ДТП (або його страховій компанії) доведеться компенсувати збитки власникам авто.

До речі, нещодавно новітній Ford Mustang 2024 розбили одразу ж після купівлі — він проїхав лише 30 км.

Також Фокус писав, що США можуть заборонити поставки битих електрокарів в Україну.