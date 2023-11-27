Не проїхав і 30 км: новітній Ford Mustang 2024 розбили одразу ж після купівлі (фото)

Ford Mustang 2024 встиг проїхати лише 26 км перед тим, як потрапити в аварію. Автомобіль пошкоджено не надто серйозно, але власник вирішив позбутися його.

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Новий Ford Mustang сьомого покоління тільки-но надійшов у продаж з кінця серпня, а вже кілька авто розбили в ДТП. Нещодавно ще один Mustang потрапив в аварію. Знімки пошкодженого спорткара з'явилися на сайті онлайн-аукціону IAA, де зараз він продається.

У спорткара пошкоджено задню частину Фото: IAA

Цей Ford Mustang 2024 проїхав лише 26 км, тобто його розбили одразу після купівлі. У авто пошкоджена задня частина — відсутні бампер і кришка багажника, а також пошкоджено праве крило.

За однією версією, Ford Mustang занесло і він врізався в задньою частиною. За іншою — він отримав удар ззаду від іншого автомобіля.

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Пошкодження Ford Mustang не виглядають критичними — його силовий агрегат не постраждав, а в салоні не спрацювали подушки безпеки. Спорткар нескладно відновити.

Автомобіль виставили на онлайн-аукціон Фото: IAA

Відомо, що цей Ford Mustang GT вартістю $45 874 оснащений 5,0-літровим V8 потужністю 487 к. с. і 10-ступінчастою автоматичною КПП. Нагадаємо, що в лінійці моделі є 2,3-літровий 315-сильний турбомотор EcoBoost, а також вісімки потужністю до 800 сил.

До слова, нещодавно ще один Ford Mustang 2024 потрапив у ДТП під час драгрейсингу.

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