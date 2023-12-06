Покинутий спорткар Ford Mustang 60-х уперше помили за 44 роки (відео)

Умільці виявили раритетний кабріолет Ford Mustang у покинутому сараї. Автомобіль має не найгірший стан, але потребує ремонту.

У США в покинутому сараї знайшли культовий спорткар Ford Mustang 1966 року випуску. Автомобіль уперше помили за 44 роки. Відео опублікували на YouTube-каналі Life's Endeavors.

Цей Ford Mustang має непоганий стан, враховуючи те, що його давно не обслуговували. Проте цей кабріолет потребує відновлення.

Спорткар стояв у сараї з 1979 року, поки його не знайшли умільці. При цьому кузов авто не постраждав від корозії.

Кузов спорткара непогано зберігся Фото: Скриншот

Автомобіль пофарбований у рідкісний колір Antique Bronze. Зовнішній вигляд доповнює хромоване оздоблення.

В інтер'єрі спорткара є безліч проблем, найбільшою з яких є щурячі гнізда. Також волога пошкодила внутрішнє оздоблення.

В інтер'єрі є щурячі гнізда Фото: Скриншот

Під капотом встановлено 3,3-літровий рядний шестициліндровий двигун потужністю 120 к.с. і 258 Нм крутного моменту. Він працює в парі з 3-ступінчастою автоматичною коробкою передач.

Розгін від 0 до 100 км/год займає близько 9 секунд. Максимальна швидкість становить 210 км/год.

Раніше Фокус повідомляв, що в США виявили унікальний спорткар Plymouth Barracuda 1970 року.