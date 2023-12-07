В Україні збільшилися продажі вантажівок: названі найпопулярніші моделі листопада
У листопаді українці найчастіше купували вживані вантажівки на внутрішньому ринку. Загалом за минулий місяць в Україні придбали майже 2,7 тисячі вантажних авто повною масою понад 3,5 тонни.
В Україні за листопад придбали 5,4 тисячі нових легкових авто. Також минулого місяця українці стали купувати більше вантажівок вагою понад 3,5 тонни. Про це розповіли в Інституті досліджень авторинку.
За листопад в Україні придбали майже 2,7 тисячі вантажних автомобілів повною масою понад 3,5 тонни (без урахування сідлових тягачів). Це на 61,7% більше, ніж за аналогічний період 2022 року і на 8,4% більше, ніж за жовтень 2023 року.
Найчастіше вантажівки купували на внутрішньому ринку (79,2%). Ще 11,7% вантажних авто імпортували з інших країн з пробігом, а 9,1% таких автомобілів придбали новими.
Найпопулярніші вживані вантажівки на внутрішньому ринку
Уже кілька місяців поспіль лідером на внутрішньому ринку залишаються вантажівки Mercedes-Benz T1/T2. За листопад українці купили 154 таких авто.
Друге місце за продажами посів КамАЗ-5320 (86 авто). На третьому місці розташувався Mercedes-Benz Atego (85 авто).
Топ 20 найпопулярніших вантажівок з пробігом на внутрішньому ринку:
- Mercedes-Benz T1/T2 — 154 авто.
- КамАЗ 5320 — 86 авто.
- Mercedes-Benz Atego — 85 авто.
- Mercedes-Benz Sprinter — 80 авто.
- ЗІЛ-131 — 70 авто.
- ЗІЛ-130 — 68 авто.
- КамАЗ 5511 — 65 авто.
- ГАЗ 3507 — 62 авто.
- ГАЗ 3307 — 51 авто.
- ЗІЛ-554 — 49 авто.
- Iveco Daily — 48 авто.
- MAN L2000 — 47 авто.
- DAF CF — 47 авто.
- MAN TGL — 44 авто.
- ГАЗ 53 — 39 авто.
- MAN TGA — 38 авто.
- ЗІЛ-4502 — 38 авто.
- DAF XF — 33 авто.
- TATA LPT-613 — 30 авто.
- Volkswagen LT — 29 авто.
У листопаді середній вік вантажівок масою понад 3,5 тонни на внутрішньому ринку становив 21,2 року. Це на 1 рік більше, ніж минулого місяця.
Найпопулярніші імпортовані вантажівки з пробігом
Найпопулярнішою імпортованою вантажівкою з пробігом за листопад стала Iveco Daily. В Україну ввезли 52 таких авто.
Друге місце в цьому сегменті посів MAN TGL (45 авто). На третій позиції опинився Mercedes-Benz Atego (40 авто).
Топ 20 найпопулярніших імпортованих вантажівок із пробігом:
- Iveco Daily — 52 авто.
- MAN TGL — 45 авто.
- Mercedes-Benz Atego — 40 авто.
- Mercedes-Benz Sprinter — 35 авто.
- Renault Master — 21 авто.
- MAN TGX — 21 авто.
- MAN TGS — 15 авто.
- MAN TGM — 11 авто.
- DAF XF — 11 авто.
- Mercedes-Benz Actros — 8 авто.
- Renault K-Truck — 7 авто.
- DAF LF — 7 авто.
- DAF CF — 6 авто.
- Mitsubishi Canter — 4 авто.
- Mercedes-Benz Arocs — 4 авто.
- Mercedes-Benz Axor — 3 авто.
- Iveco EuroCargo — 3 авто.
- Volvo FM — 2 авто.
- Volvo FE — 2 авто.
- Scania R-Series — 2 авто.
Найпопулярніші нові вантажівки
Серед нових вантажних авто вагою понад 3,5 тонни найпопулярнішим за листопад став інкасаторський фургон Reform 0405032G на базі Ford Transit. В Україні зареєстрували 22 таких автомобілі за минулий місяць.
Друге місце за продажами посів Mercedes-Benz Sprinter (15 авто). Стільки ж автомобілів моделі Intercargo Truck F03322 було продано за минулий місяць.
Топ 20 найпопулярніших нових вантажівок:
- Reform 0405032G — 22 авто.
- Mercedes-Benz Sprinter — 15 авто.
- Intercargo Truck F03322 — 15 авто.
- Intercargo Truck F15121 — 10 авто.
- Renault Master — 8 авто.
- Ford Trucks 1833 — 6 авто.
- СБМ КМУ НІАВ — 6 авто.
- Scania P-Series — 5 авто.
- Iveco Daily — 5 авто.
- AVTR SB 08 — 5 авто.
- Ford Transit — 4 авто.
- ВКК Спецмаш ПЗ-20.82 — 4 авто.
- MAN TGS — 3 авто.
- Intercargo Truck F11202 — 3 авто.
- Daewoo Novus — 3 авто.
- Citroen Jumper — 2 авто.
- УМЗ Модус Fassi — 3 авто.
- УАК УСВ-Z2 — 3 авто.
- TK IV-AGP34 — 3 авто.
- TK FDT-APZ-11.0 — 3 авто.
Раніше Фокус писав, що експерти назвали найпопулярніші моделі авто, які українці дарували цього року.