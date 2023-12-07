В Україні збільшилися продажі вантажівок: названі найпопулярніші моделі листопада

У листопаді українці найчастіше купували вживані вантажівки на внутрішньому ринку. Загалом за минулий місяць в Україні придбали майже 2,7 тисячі вантажних авто повною масою понад 3,5 тонни.

В Україні за листопад придбали 5,4 тисячі нових легкових авто. Також минулого місяця українці стали купувати більше вантажівок вагою понад 3,5 тонни. Про це розповіли в Інституті досліджень авторинку.

За листопад в Україні придбали майже 2,7 тисячі вантажних автомобілів повною масою понад 3,5 тонни (без урахування сідлових тягачів). Це на 61,7% більше, ніж за аналогічний період 2022 року і на 8,4% більше, ніж за жовтень 2023 року.

Найчастіше вантажівки купували на внутрішньому ринку (79,2%). Ще 11,7% вантажних авто імпортували з інших країн з пробігом, а 9,1% таких автомобілів придбали новими.

Важливо Названо найпопулярніші нові авто в приватному та корпоративному секторах України

Найпопулярніші вживані вантажівки на внутрішньому ринку

Вантажівки та фургони на базі Mercedes-Benz T1/T2 залишаються найпопулярнішими на внутрішньому ринку Фото: Wikipedia

Уже кілька місяців поспіль лідером на внутрішньому ринку залишаються вантажівки Mercedes-Benz T1/T2. За листопад українці купили 154 таких авто.

Друге місце за продажами посів КамАЗ-5320 (86 авто). На третьому місці розташувався Mercedes-Benz Atego (85 авто).

Топ 20 найпопулярніших вантажівок з пробігом на внутрішньому ринку:

Mercedes-Benz T1/T2 — 154 авто. КамАЗ 5320 — 86 авто. Mercedes-Benz Atego — 85 авто. Mercedes-Benz Sprinter — 80 авто. ЗІЛ-131 — 70 авто. ЗІЛ-130 — 68 авто. КамАЗ 5511 — 65 авто. ГАЗ 3507 — 62 авто. ГАЗ 3307 — 51 авто. ЗІЛ-554 — 49 авто. Iveco Daily — 48 авто. MAN L2000 — 47 авто. DAF CF — 47 авто. MAN TGL — 44 авто. ГАЗ 53 — 39 авто. MAN TGA — 38 авто. ЗІЛ-4502 — 38 авто. DAF XF — 33 авто. TATA LPT-613 — 30 авто. Volkswagen LT — 29 авто.

У листопаді середній вік вантажівок масою понад 3,5 тонни на внутрішньому ринку становив 21,2 року. Це на 1 рік більше, ніж минулого місяця.

Найпопулярніші імпортовані вантажівки з пробігом

Iveco Daily лідирує в сегменті імпортованих вантажівок з пробігом Фото: Wikipedia

Найпопулярнішою імпортованою вантажівкою з пробігом за листопад стала Iveco Daily. В Україну ввезли 52 таких авто.

Друге місце в цьому сегменті посів MAN TGL (45 авто). На третій позиції опинився Mercedes-Benz Atego (40 авто).

Топ 20 найпопулярніших імпортованих вантажівок із пробігом:

Iveco Daily — 52 авто. MAN TGL — 45 авто. Mercedes-Benz Atego — 40 авто. Mercedes-Benz Sprinter — 35 авто. Renault Master — 21 авто. MAN TGX — 21 авто. MAN TGS — 15 авто. MAN TGM — 11 авто. DAF XF — 11 авто. Mercedes-Benz Actros — 8 авто. Renault K-Truck — 7 авто. DAF LF — 7 авто. DAF CF — 6 авто. Mitsubishi Canter — 4 авто. Mercedes-Benz Arocs — 4 авто. Mercedes-Benz Axor — 3 авто. Iveco EuroCargo — 3 авто. Volvo FM — 2 авто. Volvo FE — 2 авто. Scania R-Series — 2 авто.

Найпопулярніші нові вантажівки

Українці купили 22 інкасаторські фургони Reform 0405032G за минулий місяць Фото: Reform

Серед нових вантажних авто вагою понад 3,5 тонни найпопулярнішим за листопад став інкасаторський фургон Reform 0405032G на базі Ford Transit. В Україні зареєстрували 22 таких автомобілі за минулий місяць.

Друге місце за продажами посів Mercedes-Benz Sprinter (15 авто). Стільки ж автомобілів моделі Intercargo Truck F03322 було продано за минулий місяць.

Топ 20 найпопулярніших нових вантажівок:

Reform 0405032G — 22 авто. Mercedes-Benz Sprinter — 15 авто. Intercargo Truck F03322 — 15 авто. Intercargo Truck F15121 — 10 авто. Renault Master — 8 авто. Ford Trucks 1833 — 6 авто. СБМ КМУ НІАВ — 6 авто. Scania P-Series — 5 авто. Iveco Daily — 5 авто. AVTR SB 08 — 5 авто. Ford Transit — 4 авто. ВКК Спецмаш ПЗ-20.82 — 4 авто. MAN TGS — 3 авто. Intercargo Truck F11202 — 3 авто. Daewoo Novus — 3 авто. Citroen Jumper — 2 авто. УМЗ Модус Fassi — 3 авто. УАК УСВ-Z2 — 3 авто. TK IV-AGP34 — 3 авто. TK FDT-APZ-11.0 — 3 авто.

Раніше Фокус писав, що експерти назвали найпопулярніші моделі авто, які українці дарували цього року.