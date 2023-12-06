Названо найпопулярніші нові авто в приватному та корпоративному секторах України

Український авторинок продовжує відновлюватися і демонструє стрімке зростання. При цьому уподобання українців у приватному та корпоративному секторах відрізняються.

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За листопад в Україні придбали 5,4 тисячі нових легкових автомобілів. Експерти назвали найпопулярніші моделі в приватному та корпоративному секторах. Про це розповіли в асоціації "Укравтопром".

Український авторинок продовжує зростати кілька місяців поспіль. За листопад 2023 року було куплено на 74% більше нових авто, ніж за аналогічний період минулого року.

За минулий місяць приватні особи придбали 3,5 тисячі легкових автомобілів. Ще 1,9 тисячі авто купили юридичні особи.

Важливо

Названо автомобілі, які українці дарували найчастіше у 2023 році (фото)

Порівняно з листопадом 2022 року продажі нових автомобілів у приватному секторі збільшилися на 68%. У корпоративному секторі зростання показників становило 88%.

Volkswagen ID.4 очолив продажі в приватному секторі Фото: Volkswagen

Найпопулярніші автомобілі в приватному секторі за листопад:

Volkswagen ID.4 — 283 авто. Toyota RAV4 — 187 авто. Mazda CX-5 — 117 авто. Renault Duster — 115 авто. Kia Sportage — 95 авто.

Renault Duster домінує в корпоративному секторі Фото: Renault

Найпопулярніші автомобілі в корпоративному секторі за листопад:

Renault Duster — 240 авто. Nissan Qashqai — 118 авто. Skoda Karoq — 107 авто. Citroen C-Elysee — 92 авто. Toyota Land Cruiser Prado — 77 авто.

Раніше Фокус писав, що експерти назвали найпопулярніші автомобілі в Україні за типом пального.