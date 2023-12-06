Названы самые популярные новые авто в приватном и корпоративном секторах Украины

Украинский авторынок продолжает восстанавливаться и демонстрирует стремительный рост. При этом предпочтения украинцев в приватном и корпоративном секторах отличаются.

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За ноябрь в Украине приобрели 5,4 тысячи новых легковых автомобилей. Эксперты назвали самые популярные модели в приватном и корпоративном секторах. Об этом рассказали в ассоциации "Укравтопром".

Украинский авторынок продолжает расти несколько месяцев подряд. За ноябрь 2023 года было куплено на 74% больше новых авто, чем за аналогичный период прошлого года.

За прошлый месяц частные лица приобрели 3,5 тысячи легковых автомобилей. Еще 1,9 тысячи авто купили юридические лица.

Важно

Названы автомобили, которые украинцы дарили чаще всего в 2023 году (фото)

По сравнению с ноябрем 2022 года продажи новых автомобилей в частном секторе увеличились на 68%. В корпоративном секторе рост показателей составил 88%.

Volkswagen ID.4 возглавил продажи в приватном секторе Фото: Volkswagen

Самые популярные автомобили в приватном секторе за ноябрь:

Volkswagen ID.4 — 283 авто. Toyota RAV4 — 187 авто. Mazda CX-5 — 117 авто. Renault Duster — 115 авто. Kia Sportage — 95 авто.

Renault Duster доминирует в корпоративном секторе Фото: Renault

Самые популярные автомобили в корпоративном секторе за ноябрь:

Renault Duster — 240 авто. Nissan Qashqai — 118 авто. Skoda Karoq — 107 авто. Citroen C-Elysee — 92 авто. Toyota Land Cruiser Prado — 77 авто.

Ранее Фокус писал, что эксперты назвали самые популярные автомобили в Украине по типу топлива.