Названы самые популярные новые авто в приватном и корпоративном секторах Украины
Украинский авторынок продолжает восстанавливаться и демонстрирует стремительный рост. При этом предпочтения украинцев в приватном и корпоративном секторах отличаются.
За ноябрь в Украине приобрели 5,4 тысячи новых легковых автомобилей. Эксперты назвали самые популярные модели в приватном и корпоративном секторах. Об этом рассказали в ассоциации "Укравтопром".
Украинский авторынок продолжает расти несколько месяцев подряд. За ноябрь 2023 года было куплено на 74% больше новых авто, чем за аналогичный период прошлого года.
За прошлый месяц частные лица приобрели 3,5 тысячи легковых автомобилей. Еще 1,9 тысячи авто купили юридические лица.Важно
По сравнению с ноябрем 2022 года продажи новых автомобилей в частном секторе увеличились на 68%. В корпоративном секторе рост показателей составил 88%.
Самые популярные автомобили в приватном секторе за ноябрь:
- Volkswagen ID.4 — 283 авто.
- Toyota RAV4 — 187 авто.
- Mazda CX-5 — 117 авто.
- Renault Duster — 115 авто.
- Kia Sportage — 95 авто.
Самые популярные автомобили в корпоративном секторе за ноябрь:
- Renault Duster — 240 авто.
- Nissan Qashqai — 118 авто.
- Skoda Karoq — 107 авто.
- Citroen C-Elysee — 92 авто.
- Toyota Land Cruiser Prado — 77 авто.
Ранее Фокус писал, что эксперты назвали самые популярные автомобили в Украине по типу топлива.