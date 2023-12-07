Шестиколісна розкіш: у США виявлено унікальне авто 70-х (фото)

Експериментальний Buick Electra оснастили третьою віссю. Таким чином конструктори планували поліпшити зчеплення з дорогою і полегшити буксирування причепа.

У США знайшли дуже незвичайний Buick Electra 1971 року. У преміального автомобіля шість коліс. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

Цей проект вельми цікавий. Зробити Buick Electra шестиколісним вирішили в Департаменті транспорту американського штату Пенсільванія.

Авто існує в єдиному екземплярі Фото: autoevolution.com

Концепт-кар створили в єдиному екземплярі. Він був покликаний вивчити переваги тривісних легкових автомобілів під час буксирування причепа або ж під час експлуатації на снігу (у шести коліс краще зчеплення з дорогою).

За основу взяли преміальне купе Buick Electra. У багажнику з'явилася третя вісь, причому колеса можна піднімати і ховати в кузові на той випадок, якщо вони не потрібні.

Третя вісь може підніматися Фото: autoevolution.com

Оснащення Buick Electra охоплює кондиціонер, круїз-контроль, електроприводи склопідйомників і сидінь. Під капотом встановлений 7,5-літровий V8, який на серійній моделі розвивав 315 або 330 к. с. і працював у парі з ним 3-ступінчастою автоматичною КПП.

Під капотом встановлено 7,5-літровий V8 Фото: autoevolution.com

Шестиколісний прототип Buick Electra був готовий у 1972 році. Його протестували, а потім кинули іржавіти на вулиці. Унікальну машину нещодавно відреставрували і зараз планують продати за 100 000 доларів.

До слова, нещодавно General Motors відродили Buick Electra — тепер так називається сімейство електричних кросоверів.

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