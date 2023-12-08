На продаж виставили величезну колекцію перегонових американських авто (фото)

Музей Winston Cup зіткнувся з серйозними фінансовими проблемами та змушений продати десятки авто. До колекції входить безліч болідів NASCAR з різних епох.

Музей Winston Cup розпродає колекцію класичних перегонових автомобілів NASCAR. Це рішення пов'язане із закриттям закладу після 19 років роботи. Про це повідомили на сторінці wincupmuseum в Instagram.

Музей Winston Cup закривається через судові розгляди про використання імені Winston. У підсумку з 2 по 14 січня 2024 року на аукціоні продадуть величезну колекцію автомобілів.

До колекції входять десятки автомобілів NASCAR Фото: instagram.com/winstoncupmuseum

Одним із найяскравіших експонатів є Chevrolet Monte Carlo, на якому брав участь семиразовий чемпіон NASCAR Sprint Cup Series Дейл Ернхардт. У 2001 році пілот загинув на останньому колі перегонів Daytona 500, врізавшись у стіну на швидкості близько 290 км/год.

Chevrolet Monte Carlo з номером 3 належав Дейлу Ернхардту Фото: instagram.com/winstoncupmuseum

Також у колекції можна знайти раритетний Dodge Charger Daytona 1970 року. Крім цього є кілька прототипів, які не брали участі в перегонах.

Dodge Charger Daytona був одним із найшвидших автомобілів NASCAR свого часу Фото: instagram.com/winstoncupmuseum

Автомобілі розташовані так, щоб глядачі змогли побачити розвиток серії NASCAR. Колекція починається з раритетних болідів 60-х років і закінчуються більш сучасними авто початку 2000-х років.

Крім автомобілів у колекції присутні різні пам'ятні речі з перегонів. Їх також продадуть на аукціоні.

Раніше Фокус розповів, що в Австралії знайшли колекцію дорогих спортивних автомобілів сумарною вартістю понад 100 млн доларів.