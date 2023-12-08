В інтернеті показали рідкісний пікап на базі горбатого "Запорожця" (фото)

ЗАЗ-965П використовували на підприємствах для перевезення невеликих деталей. Пікапи створювали з бракованих кузовів серійних автомобілів.

Компактна модель ЗАЗ-965 стала справжнім "народним автомобілем" для українців у 1960-х роках. Існує величезна кількість рідкісних модифікацій цього авто, про які знають далеко не всі автолюбителі. Фокус розповість про пікап на базі культового горбатого "Запорожця".

ЗАЗ-965П було створено спеціально для перевезення деталей на підприємствах. Ця модель так і не надійшла в серійне виробництво і була випущена обмеженим тиражем.

Головна відмінність від стандартного авто полягає у зміненій задній частині. Частину даху зрізали, а над моторним відсіком встановлювали невеликий багажник.

Для створення ЗАЗ-965П задню частину даху стандартного авто зрізали Фото: Wikipedia

Усі ЗАЗ-965П створювалися з бракованих кузовів серійних автомобілів. Тому якість складання деяких екземплярів була далеко не на високому рівні.

Головною проблемою такого пікапа було заднє розташування двигуна. Через це вантажний простір був сильно обмежений. Вантажопідйомність моделі також не давала змоги перетворити її на повноцінну "робочу конячку".

Проте в 1990-х роках у виробництво було запущено пікапи на базі ЗАЗ-968. Загалом випустили близько 2500 таких авто.

Раніше Фокус писав, що в Німеччині продають незвичайний тюнінгований ЗАЗ-968М 1983 року.