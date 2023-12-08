Раритетний американський спорткар 70-х перетворили на незвичайний позашляховик (фото)

Незвичайний позашляховик Plymouth Duster побудований з частин від різних автомобілів. Це авто виставили на продаж за 13 500 доларів.

У США виставили на продаж незвичайне купе Plymouth Duster 1974 року випуску. Автомобіль перетворили на позашляховик із великими колесами. Подробиці про авто повідомили на сайті Jalopnik.

Цей автомобіль побудований на рамі від пікапа Ford 1990-х років. На авто встановлено величезні колеса від армійського Humvee.

На даху розташовані додатковий багажник і запасне колесо. Кузов автомобіля пофарбували в сірий колір з ефектом потертостей. При цьому вихлопна система виходить назовні прямо з переднього крила.

На даху розміщено запасне колесо Фото: Craigslist

Інтер'єр залишився майже без змін. На сидіннях з'явилися чохли, а також всередині розмістили підлогові килимки Ford.

На сидіннях з'явилися чохли Фото: Craigslist

Цей Plymouth Duster оснащений 7,3-літровим турбодизелем V8 потужністю 250 к.с. і 685 Нм крутного моменту. Він працює в парі 5-ступінчастою механічною коробкою передач і системою повного приводу.

За незвичайний позашляховик просять 13 500 доларів. Автомобіль має не найкращий стан і потребує ремонту деяких деталей.

Раніше Фокус розповів, що в США на продаж виставили незвичайний лімузин на базі спорткара Dodge Viper 1996 року.