Представлено нового конкурента Audi A6 і BMW 5 Series від Hyundai (фото)

У Genesis G80 змінено дизайн і повністю новий інтер'єр. Преміальний седан запропоновано в бензинових і електричній модифікаціях.

У Південній Кореї опубліковано фото Genesis G80. Седан Е-класу від преміум-підрозділу Hyundai пройшов модернізацію слідом за спорідненим кросовером GV80 і надійде в продаж з початку 2024 року. Про це повідомляється на офіційному сайті виробника.

У Genesis G80 змінена передня частина Фото: Genesis

Новий Genesis G80 став виразнішим на вигляд. У нього змінено візерунок радіаторної решітки, а також освіжені фари і збільшений повітрозабірник у бампері. Варіант G80 Sport вирізняється агресивнішим дизайном передньої частини і новими 20-дюймовими дисками.

Модель доступна в бензинових та електричній версіях Фото: Genesis

Салон Genesis G80 2024 зазнав більш кардинальних змін. Усередині замінили кермо, передню панель і джойстик КПП. З'явився широкий 27-дюймовий OLED-дисплей для віртуальної панелі приладів і мультимедіа. Також встановлено новий сенсорний блок перемикачів клімат-контролю.

У салоні встановлено 27-дюймовий OLED-дисплей Фото: Genesis

Седан Genesis G80, як і раніше, оснащують бензиновими турбомоторами об'ємом 2,5 л (304 к.с.) і 3,5 л (380 і 415 к.с.). Крім того, доступний електромобіль Genesis G80 потужністю 370 к.с. із запасом ходу 520 км.

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