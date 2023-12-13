Tesla і Logan: у Німеччині назвали найбільш ненадійні авто з пробігом (фото)

В основі рейтингу TÜV Sud лежать дані німецького техогляду за 2023 рік, який пройшли 10 мільйонів авто. У нинішньому році результати здивували.

Відома організація TÜV Sud, що відповідає за техогляд у Німеччині, опублікувала свій традиційний щорічний рейтинг якості авто. Німецькі експерти визначили найбільш ненадійні автомобілі на ринку. Про це повідомляється на сайті TÜV Sud.

Дослідження провели на основі даних техогляду за 2023 рік. Загалом його пройшли близько 10 мільйонів автомобілів. Зазначається, що рівень надійності авто дещо знизився порівняно з 2022 роком: кількість машин із серйозними несправностями зросла з 20,2 до 20,5%.

Антилідером року несподівано став електрокар Tesla Model 3. Серед авто віком до 3 років у нього найбільше несправностей — у 14,7% авто відзначено поломки. У TÜV Sud зазначають, що хоча обслуговування електрокара і простіше, ніж бензинового або дизельного авто, але мережа СТО все ж таки потрібна, адже там проводять повну діагностику авто, що дає змогу уникнути поломок. У Tesla в Німеччині сервісна мережа ще не надто розвинена.

Tesla Model 3 виявилася найбільш ненадійним авто віком 2-3 роки Фото: Tesla

Також до переліку ненадійних авто потрапили Logan і Duster, причому проблеми відзначено як у моделей нинішнього покоління, так і в їхніх попередників.

Найбільш ненадійні б/в авто за даними TÜV Sud:

Віком 2-3 роки:

Tesla Model 3 — 14,7% авто з дефектами. Dacia Logan — 11,4%. Seat Alhambra — 10,3%.

Віком 4-5 років:

BMW X5/X6 — 17,9% авто з дефектами. Volkswagen Sharan — 17,7%. BMW 2 Series Active Tourer — 17,6%.

Віком 6-7 років:

Dacia Dokker — 25,9% авто з дефектами. BMW 5/6 Series — 24,8%. Dacia Duster — 24,6%.

Віком 8-9 років:

Dacia Dokker — 32,2% авто з дефектами. Fiat Punto — 29,7%. Dacia Logan — 29,1%.

Надійність Dacia Logan викликає питання Фото: Dacia

Віком 10-11 років:

Renault Twingo — 36,2% авто з дефектами. Dacia Logan — 35,5%. Renault Clio — 34,6%.

Віком 12-13 років:

Dacia Logan — 40,9% авто з дефектами. Renault Twingo — 39,9%. Nissan Qashqai — 38,8%.

Раніше свій рейтинг якості опублікувало й американське видання Consumer Reports.

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