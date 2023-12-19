На аукціон виставлено незвичайний Mercedes Арнольда Шварценеггера (фото)

Спеціально для Арнольда Шварценеггера Mercedes Unimog відреставрували і тюнінгували. Вантажівка отримала шкіряний салон, камеру заднього виду і пневмопідвіску.

У США на аукціон Barrett-Jackson виставлено Mercedes-Benz Unimog 1977 року. Вантажівка може піти з молотка за пристойну суму, адже її власником був Арнольд Шварценеггер. Про авто розповіли на сайті аукціону.

Вантажівка отримала величезні позашляхові шини Фото: Barrett-Jackson

Арнольд Шварценеггер володіє великою і дуже різноманітною колекцією авто. У ній зібрані кілька Hummer (зокрема й армійський HMMWV), дорогі Bugatti Veyron і Bentley Continental GT, розкішний Mercedes Excalibur, а також "Гелендваген", перероблений на електромобіль.

Авто оснащене 6,4-літровим 320-сильним турбодизелем

Залізний Арні дуже любить позашляхову техніку, тому не дивно, що він вирішив купити Mercedes Unimog U1300 SE. Спеціально для актора у 2012 році авто відреставрували та допрацювали фахівці німецького ательє Merex Mertec.

У салоні з'явилося шкіряне оздоблення

Mercedes Unimog отримав сталеві дуги, величезні позашляхові шини розміром 445/65 R22 і додаткову оптику, а в кузові облаштували лавки. Його салон обшили шкірою, додали аудіосистему Blaupunkt і камеру заднього виду.

Вантажівка Mercedes Шварценеггера оснащена 6,4-літровим шестициліндровим турбодизелем потужністю 320 к.с. і 5-ступінчастою механічною КПП. Крім того, з'явилася пневмопідвіска.

Шварценеггер залишив свій автограф на передній панелі Фото: Barrett-Jackson

Після реставрації та тюнінгу авто Шварценеггера проїхало всього 4300 км. У салоні актор залишив свій автограф.

До слова, нещодавно виставили на продаж і суперкар Ferrari відомого британського співака Кріса Рі.

Також Фокус повідомляв, що з молотка піде унікальний Mercedes 80-х.