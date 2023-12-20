Раритетний колекційний Porsche голлівудської зірки продали на аукціоні (фото)

Porsche 911 Targa довгий час стояв покинутим, поки його не купив і не відреставрував Юен МакГрегор. Спорткар має найсучаснішу аудіосистему Bluetooth.

У США на аукціоні Bring a Trailer продали Porsche 911 Targa 1972 року. За спорткар віддали 166 000 доларів, що чимало для цієї моделі. Про авто розповіли на сайті аукціону.

Автомобіль пройшов реставрацію Фото: Bring a Trailer

Річ у тім, що цей Porsche 911 належав Юену Макгрегору. Виконавець ролі Обі-Вана Кенобі вирішив купити Porsche у 2019 році. Вибір припав на 911 Targa зі знімним дахом, що простояв занедбаним із 70-х років.

Юен Макгрегор активно експлуатував авто Фото: Bring a Trailer

Автомобіль відновили, а також замінили зчеплення, маховик і задні амортизатори, перебрали підвіску і двигун. Крім того, в салоні з'явилася сучасна аудіосистема Porsche Classic з Bluetooth і USB-портами. Авто оснащене кондиціонером, що рідкість для 911 тих років.

Юен Макгрегор активно експлуатував Porsche 911. Після реставрації автомобіль подолав 61 тис. км.

Автомобіль отримав сучасну аудіосистему Фото: Bring a Trailer

Porsche 911T Targa оснащений 2,4-літровою опозитною шісткою на 140 к. с. з уприскуванням палива Bosch. З 5-ступінчастою механічною КПП розгін до 100 км/год займає 8 с, а максимальна швидкість становить 210 км/год.

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