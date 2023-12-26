Опубліковано перші зображення нової Skoda Octavia 2024

Skoda Octavia оновлять у дусі старшої моделі Superb. Модель запропонують у бензинових, дизельних і гібридних версіях.

Опубліковано зображення нової Skoda Octavia. Модель С-класу пройде оновлення та буде презентована в лютому 2024 року, а її продажі стартують із травня. Про це повідомляє чеський сайт Auto.cz.

Ліхтарі з'єднані тоненькою діодною вставкою Фото: auto.cz

Судячи з рендерів, нова Skoda Octavia не надто зміниться зовні. Передня частина оновлена в дусі флагманської Skoda Superb — в авто збільшена решітка радіатора, встановлені вужчі фари та новий бампер. Ліхтарі з'єднані тоненькою діодною смугою.

Салон Skoda Octavia 2024 не показали. Вочевидь автомобіль отримає збільшений тачскрин мультимедіа та покращене внутрішнє оздоблення.

Очікується, що нова Skoda Octavia збереже бензинові турбомотори об'ємом 1,5 і 2,0 л, а також 2,0-літрові турбодизелі, але їх доповнять 48-вольтними гібридними установками. Залишаться в лінійці й гібриди з 1,5-літровою турбочетвіркою та електромотором, що підзаряджаються.

До слова, вже відомі подробиці нового покоління Skoda Octavia. Модель з'явиться у 2026 році та вперше отримає електричну версію.

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