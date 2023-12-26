Старожили автопрому: Renault відзначає 125-річчя (фото)

Renault починали з мініатюрних авто, потім перейшли до випуску розкішних представницьких моделей, а пізніше зробили ставку на масові недорогі машини. Саме французький виробник випустив перші у світі хетчбек і мінівен.

У ці дні своє 125-річчя святкує Renault. Французький виробник є одним із піонерів автомобілебудування та одним із найстаріших брендів на ринку в наші дні. Фокус розповість його історію.

Луї Рено за кермом свого первістка Voiturette Фото: Wikipedia

Засновник компанії Луї Рено з дитинства захоплювався технікою, тому перші автомобілі вразили його. У 1898 році він запатентував карданну передачу і створив мініатюрний двомісний Voiturette.

Renault AG використовували як таксі Фото: Renault

Авто завдовжки лише 1,9 м отримало мотор на 1,75 к. с. Проте, 24 грудня 1898 року Луї Рено за його кермом легко здолав крутий підйом паризької вулиці Лепік. Потужніші машини з ланцюговим приводом не могли виїхати на цю гору. Не дивно, що в день Рено зібрав 12 замовлень на Voiturette, а автовиробники вишикувалися в чергу за ліцензією на карданну передачу.

Танк Renault FT Фото: Wikipedia

25 лютого 1899 року Луї з братами заснували компанію "Брати Рено". Згодом у лінійці з'явилися чотиримісна і навіть вантажна моделі. Для популяризації автомобілів брати Рено активно брали участь у перегонах. Зокрема, вони виграли міжнародні змагання Париж-Берлін і Париж-Відень.

Renault 40CV з 9,1-літровим мотором Фото: Renault

Знаковим став Renault AG 1905 року, адже саме завдяки йому з'явилися служби таксі не тільки в Парижі, а й у Берліні, Лондоні та навіть Нью-Йорку.

Але особливо цей Renault прославився під час Першої світової війни. Коли німецькі війська підійшли впритул до Парижа, на допомогу армії прийшли таксі, які за день перевезли на лінію фронту 6000 бійців резерву. За заслуги Луї Рено отримав Орден Почесного легіону.

Renault Nervasport виграв ралі Монте-Карло Фото: Renault

Крім авто, у Першу світову війну Renault випускали танки FT і авіадвигуни. Зокрема, французькі мотори отримав створений у Києві бомбардувальник Ігоря Сікорського "Ілля Муромець".

Renault 4CV Фото: Renault

Важко повірити, але у 20-30-ті роки Renault славилися насамперед дорогими і розкішними моделями з великими моторами. Наприклад, Renault 40 CV оснастили величезною 9,1-літровою шісткою на 140 к. с. Таке авто було у президента Франції, а також виграло ралі Монте-Карло. Пізніше цей успіх повторив 5,4-літровий 115-сильний Renault Nervasport.

Renault 4 Фото: Renault

Однак після смерті Луї Рено 1945 року компанія перейшла в державну власність, там переорієнтувалася на доступні масові автомобілі. Уже перший післявоєнний Renault 4CV знайшов понад мільйон покупців.

Перший у світі хетчбек Renault 16 Фото: Renault

Ще більш масовим став передньопривідний Renault 4. Його виробляли в 16 країнах світу з 1961 по 1992 рік і всього зібрали 8 мільйонів авто. Модель зарекомендувала себе як довговічна і невибаглива. А мініатюрний Renault 5 розійшовся накладом у 5,5 млн екземплярів.

Renault 5 Фото: Renault

Примітно, що французький бренд створив одразу два нових типи кузова. У 1965 році з'явився перший у світі хетчбек Renault 16, а в 1984 році представили перший мінівен Espace.

Renault Espace став засновником класу мінівенів Фото: Renault

Renault також досягли чималих успіхів в автоспорті. Так, 1978 року спортпрототип Renault-Alpine A442B виграв знамениті 24-годинні перегони в Ле-Мані, а 1982 року повнопривідний Renault 20 Turbo переміг у ралі Париж-Дакар. Заводська команда двічі вигравала чемпіонат "Формули-1", ще 5 титулів принесли боліди з моторами Renault — на них ставали чемпіонами Міхаель Шумахер, Ален Прост, Найджел Менселл і Фернандо Алонсо.

Renault Laguna Фото: Renault

Хоча, звісно, найбільше прославили Renault масові моделі — компактні Twingo та Clio, сімейні 19, Megane та Laguna. Разом з тим, з'явилася і лінійка заряджених моделей RenaultSport.

Авангардний Renault Avantime Фото: Renault

У 1999 році було створено альянс Renault-Nissan, що входить до п'ятірки найбільших світових виробників. На початку XXI століття в лінійці марки з'явилися авангардні моделі Avantime і Vel Satis, а також кросовер Koleos. Крім того, Renault стояли біля витоків електрифікації, адже ще 2012 року розпочали випуск електрокарів Zoe і Twizzy.

Електромобіль Renault Zoe Фото: Renault

Наразі саме на електромобілі робить ставку французький бренд. Електричними стали Megane і Scenic, а незабаром у форматі електрокарів повернуться на ринок моделі Renult 4, 5 і Twingo.

Раніше Фокус розповідав, що на ринок виходить електромобіль Renault Scenic.

Також ми писали про новий Renault Duster 2024.