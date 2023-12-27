Тюнінг для апокаліпсису: Mercedes W124 перетворили на авто Шаленого Макса (фото)

Mercedes-Benz W124 поставили на рамне шасі, а під його капот встановили двигун V8. Автомобіль оснастили кулеметом, карабіном і сокирою.

У США створили нестандартний седан Mercedes-Benz E-Class W124 1990 року. Преміальний автомобіль перетворили на оригінальний постапокаліптичний позашляховик. Про авто розповіли на сайті Cars and Bids.

На даху авто з'явився макет кулемета MG42 Фото: Cars and Bids

За основу взяли бензиновий варіант Mercedes 300E. Його кузов переставили на рамне шасі позашляховика Mercedes ML першого покоління. У нього ж запозичили і 4,3-літровий 272-сильний V8, 5-ступінчасту автоматичну КПП і систему повного приводу.

До задніх дверей кріпиться сокира Фото: Cars and Bids

У Mercedes W124 серйозно збільшено кліренс і встановлено позашляхові шини. Крім того, з'явилися захисні дуги і багажник на даху.

"Фішка" авто — декор на кузові в стилістиці Шаленого Макса. На даху встановлено макет кулемета MG42, а на капоті — карабін. Також з'явилися ящики для набоїв, каністри та антени, а до задніх правих дверей прикріплена сокира.

Салон Mercedes W124 не змінився Фото: Cars and Bids

Тюнінг Mercedes W124 не зачепив інтер'єру. Салон оздоблений шкірою, а оснащення охоплює кондиціонер і електропривод сидінь. Тепер вражаючий автомобіль планують продати на аукціоні.

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