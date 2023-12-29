Унікальний британський мотоцикл 40-х за $190 000 виявили в старому гаражі (відео)

Раритетний Vincent Black Lightning — найшвидший мотоцикл свого часу. У 1950 році він встановив рекорд швидкості — розігнався до 252 км/год.

У Великій Британії знайшли покинутий мотоцикл Vincent Black Lightning 1949 року. Дуже рідкісний вінтажний байк близько 20 років стояв у старому гаражі. Про знахідку розповіли на Youtube-каналі Classic Motorcycle Channel.

Випущено лише 30 Vincent Black Lightning Фото: bonhams.com

Цей Vincent Black Lightning встиг помандрувати. Вдалося встановити, що цей мотоцикл із заводу був відправлений до Польщі гонщику Томашу Камінському.

У 1971 році байк виявив у Варшаві британський колекціонер мототехніки. Він вирішив викупити Vincent Black Lightning і відновити його. Після смерті британця мотоцикл довгий час стояв у гаражі, поки його син не вирішив продати його. За Vincent можуть виручити близько 150 000 фунтів стерлінгів ($191 000).

Байк оснащений 70-сильним двигуном V2 Фото: bonhams.com

Настільки висока ціна зумовлена рідкістю і культовим статусом моделі. Всього випустили тільки 30 Vincent Black Lightning і свого часу це був найшвидший мотоцикл у світі.

Vincent Black Lightning оснащений 70-сильним двигуном V2 об'ємом 1,0 л. У 1950 році він встановив рекорд швидкості — розігнався до 252 км/год дном висохлого соляного озера Бонневіль.

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