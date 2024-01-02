Раритет із 80-х: у Києві помічено розкішний британський хетчбек із V8 під капотом (фото)

Rover SD1 — преміальний хетчбек D-класу з незвичайною конструкцією. У автомобіля задній привід і 3,5-літрова вісімка під капотом.

У Києві сфотографували дуже незвичайний Rover SD1 1982 року. Великий хетчбек є рідкістю на українських дорогах. Про це повідомляє сайт ТопЖир.

У хетчбека задньопривідне компонування

Rover SD1 — один із перших преміальних хетчбеків на ринку. Нетипову 4,7-метрову модель D-класу випускали з 1976 по 1986 рік, причому в 1977 році вона стала авто року в Європі.

Гранований дизайн Rover SD1 розробив відомий британський стиліст Чарльз Спенсер Кінг, який створив перший Range Rover. Цікаво, що хетчбек є задньопривідним.

Салон авто оздоблений велюром

Оскільки Rover SD1 вважався флагманом британської марки, то він був непогано оснащений, за мірками 80-х. Автомобіль отримав кондиціонер, центральний замок, магнітолу, люк і електросклопідйомники, а його салон оздобили велюром.

Автомобіль оснащений 3,5-літровим V8

У Києві помітили топовий варіант Rover SD1. Головна його особливість — 3,5-літровий 157-сильний V8 від Range Rover. З 5-ступінчастою механічною КПП хетчбек здатний розігнатися до 100 км/год за 8,3 с і розвинути 203 км/год. Модель пропонували і з 3-ступінчастим автоматом.

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