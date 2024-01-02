В Україні запрацювали 50 нових камер автофіксації: де вони розташовані
В Україні встановили 31 новий комплекс автофіксації, а ще 19 камер відновили свою роботу. Вони встановлені в Києві та 13 областях.
Національна поліція продовжує розширювати мережу камер автоматичної фотофіксації порушень ПДР. З 2024 року на українських дорогах їх стало на 50 більше. Про це заявив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.
Камери автофіксації з'явилися в Києві та 13 областях України. Більшість із них (31 шт.) — повністю нові, а роботу 19 комплексів відновили. Їх встановили як на трасах, так і в населених пунктах.
Як і раніше, у патрульній поліції публікують адреси камер автофіксації. І нагадують, що штраф за перевищення дозволеної швидкості на 20 км/год і більше становить 340 гривень, а на 50 км/год і більше — 1700 гривень.
Нові камери фотофіксації в Україні — адреси за регіонами:
Вінницька область
Запрацює вперше 1 комплекс:
- на 417 км+815 автодороги М-30, напрямок приладу с. Чаульське.
Відновлюють роботу 2 комплекси:
- на 294 км+567 автодороги М-21, напрямок приладу м. Житомир;
- на 294 км+619 автодороги М-21, напрямок приладу м. Вінниця.
Волинська область
Запрацює вперше 1 комплекс:
- на 97 км+990 автодороги Н-22, напрямок приладу вул. Лісна.
Житомирська область
Запрацюють вперше 2 комплекси:
- на 190 км+150 автодороги М-21, напрямок приладу м. Бердичів;
- на 247 км+134 автодороги М-06, напрямок приладу м. Київ.
Дніпропетровська область
Запрацюють вперше 2 комплекси:
- м. Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 14, напрямок приладу вул. Виноградна;
- просп. 200-річчя Кривого Рогу, 14 (навпроти), напрямок приладу вул. Співдружності.
Закарпатська область
Запрацює вперше 1 комплекс:
- на 226 км+887 автодороги Н-13, напрямок приладу м. Ужгород.
Івано-Франківська область
Запрацюють уперше 4 комплекси:
- на 322 км+566 автодороги Н-09, напрямок приладу вул. Богдана Хмельницького;
- на 120 км+854 автодороги Н-10, напрямок приладу м. Івано-Франківськ;
- на 124 км+050 автодороги Н-10, напрямок приладу с. Отинія;
- на 66 км+610 автодороги Н-10, напрямок приладу с. Пійло.
Київ
Відновлює роботу 1 комплекс:
- просп. Броварський/ст. м. Лівобережна, напрямок приладу ст. м. Лівобережна.
Київська область
Запрацюють уперше 4 комплекси:
- на 28 км+342 автодороги М-01, напрямок приладу м. Київ;
- на 28 км+342 автодороги М-01, напрямок приладу м. Чернігів;
- г. Бориспіль, вул. Броварська, 1-А, напрямок приладу вул. Глібова;
- г. Бориспіль, вул. Київський шлях, 2-Б, напрямок приладу вул. Чуматька.
Відновлюють роботу 3 комплекси:
- на 35 км+352 автодороги М-05, напрямок приладу с. Велика Солтанівка;
- на 28 км+450 автодороги М-05, напрямок приладу с. Віта-Поштова;
- на 46 км+050 автодороги М-06, напрямок приладу с. Калинівка. Калинівка.
Львівська область
Запускається вперше 1 комплекс:
- на 66 км+283 автодороги М-09, напрямок напрямку приладу с. Ясенівці.
Відновлюють роботу 4 комплекси:
- м. Львів, вул. Стрийська, 35, напрямок напрямку приладу вул. Івана Чмоли;
- на 447 км+803 автодороги М-06, напрямок напрямку приладу м. Броди;
- на 3 км+064 автодороги Н-17, напрямок напрямку приладу м. Луцьк;
- на 4 км+898 автодороги Н-17, напрямок напрямку приладу м. Луцьк.
Миколаївська область
Запрацюють уперше 6 комплексів:
- м. Миколаїв, просп. Героїв України, 9-Т, напрямок приладу пер. Парковий;
- м. Миколаїв, просп. Героїв України, 55, напрямок приладу пров. Київський;
- м. Миколаїв, вул. Велика Морська, 13, напрямок приладу Одеське шосе;
- м. Миколаїв, просп. Центральний, 96, напрямок приладу вул. Садова;
- м. Миколаїв, просп. Богоявленський, 42-А, напрямок приладу вул. Прибузька;
- м. Миколаїв, просп. Богоявленський, 55/2, напрямок приладу вул. Виноградна.
Відновлюють роботу 6 комплексів:
- м. Миколаїв, просп. Героїв України, 9-Т, напрямок приладу вул. Пушкінська;
- м. Миколаїв, просп. Героїв України, 20, напрямок приладу Київське шосе;
- м. Миколаїв, вул. Велика Морська, 13, напрямок приладу Одеське шосе;
- м. Миколаїв, просп. Богоявленський, 125, напрямок приладу вул. Старокріпость;
- м. Миколаїв, просп. Богоявленський, 140, напрямок приладу вул. 295-ї Стрілецької Дивізії;
- на 294 км+260 автодороги М-05, напрямок приладу с. Мазурне. Мазурне.
Одеська область
Запускаються вперше 3 комплекси:
- на 96 км+449 автодороги М-15, напрямок приладу с. Монаші;
- на 120 км+354 автодороги М-15, напрямок приладу с. Михайлівка;
- на 364 км+792 автодороги М-05, напрямок приладу м. Одеса.
Полтавська область
Запрацює вперше 1 комплекс:
- м. Полтава, вул. Європейська, 108, напрямок приладу вул. Раїси Кириченко.
Відновлюють роботу 3 комплекси:
- м. Полтава, вул. Решетилівська, 32;
- м. Полтава, вул. Героїв-пожежних;
- на 30 км+459 автодороги М-22, напрямок приладу м. Полтава.
Чернігівська область
Запрацюють уперше 5 комплексів:
- м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 58, напрямок приладу вул. Музична;
- м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 55, напрямок приладу просп. Перемоги;
- м. Чернігів, просп. Миру, 192, напрямок приладу вул. Рятувальників;
- м. Чернігів, вул. Жабинського, 2-Б (навпроти), напрямок приладу вул. Староделівська;
- м. Чернігів, вул. Козацька, 22 (навпроти), напрямок приладу вул. Інструментальна.
Відновлює роботу 1 комплекс:
- на 113 км+864 автодороги М-01, напрямок приладу м. Київ.
Раніше Фокус повідомляв, що з 2024 року суттєво подорожчали держпослуги для автомобілістів.
Також ми писали, що в Києві з'явилися "лежачі поліцейські" нового типу.