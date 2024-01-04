Новий доступний кросовер Hyundai за $13 500 розсекретили до прем'єри (фото, відео)

Новий Hyundai Creta зміниться зовні та стане сучаснішим всередині. До бензинових і дизельних модифікацій кросовера приєднається електричний варіант.

Опубліковано перші офіційні фото і відео Hyundai Creta 2024. Недорогий компактний кросовер пройде чергову модернізацію і буде презентований 16 січня. Про це повідомляється на сайті південнокорейського автовиробника.

Модель дебютує в бензинових і дизельних версіях Фото: Hyundai Ззаду оновлено ліхтарі Фото: Hyundai

Новий Hyundai Creta впізнається за зміненою передньою частиною в стилі Tucson. У кросовера величезна прямокутна решітка радіатора і тоненькі діодні фари, з'єднані діодною смугою. Ззаду замінено ліхтарі.

Салон Hyundai Creta 2024 кардинально змінився. Дисплеї віртуального щитка приладів і мультимедіа об'єднані, а ще замінено кермо і з'явився сенсорний блок клімат-контролю.

На передній панелі встановлено два дисплеї Фото: Hyundai

Заявлено, що кросовер Hyundai Creta запропонують у семи різних варіантах комплектації. Дорожчі версії отримають двозонний клімат-контроль, камери кругового огляду (з функцією відеореєстратора), вентиляцію сидінь і панорамний дах. Ціна Hyundai Creta становитиме від 13 500 до 24 000 доларів.

Новий Hyundai Creta 2024 дебютує з 1,5-літровими двигунами — бензиновими на 115 і 160 к. с., а також 116-сильним турбодизелем. Залежно від версії, для моделі пропонують 6-ступінчасті механічну або автоматичну КПП, варіатор або 7-ступінчастий робот.

Дещо пізніше лінійку має розширити електромобіль Hyundai Creta. Його вже бачили на випробуваннях.

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