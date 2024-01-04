Королівський раритет: на аукціон виставлено спорткар Volvo з цікавою історією (фото)

Майбутній король Швеції Карл XVI Густав отримав цей Volvo P1800 у подарунок на 20-річчя. Спорткар не реставрували і він зберігся в оригінальному стані.

У Швеції на аукціон Bilweb виставлено спорткар Volvo P1800 1966 року. За авто планують виручити від 550 000 до 650 000 крон ($53 500 — 63 250), що чимало для цієї моделі. Про неї розповіли на сайті аукціону.

Volvo P1800 належав королю Швеції Карлу XVI Густаву

Настільки висока ціна зумовлена тим, що першим власником авто був король Швеції Карл XVI Густав. Якщо точніше, то на момент купівлі він був ще принцом — авто подарували йому на 20-річчя.

Автомобіль здатний розвинути 180 км/год

Карл XVI Густав їздив на Volvo P1800 два роки і поміняв його на потужнішу версію цієї ж моделі. Після цього машина змінила 6 або 7 власників. Проте, її пробіг невеликий 73 024 км. Спорткар не реставрували, але регулярно обслуговували і його стан доволі непоганий. Двигун КПП і шасі є оригінальними.

Цей Volvo P1800 оснащений 1,8-літровим 116-сильним двигуном і 5-ступінчастою механічною КПП. Він здатний розігнатися до 100 км/год за 9,6 с і розвинути 180 км/год.

Автомобіль не реставрували

До слова, король Швеції є відомим автолюбителем — у різний час володів Ferrari, Porsche 911 і BMW M5, а нещодавно на аукціоні продали його Mercedes S-Class.

Також Фокус розповідав, що на аукціон виставили незвичайний вантажний Mercedes Арнольда Шварценеггера.