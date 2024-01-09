Великі зміни: новий Hyundai Creta 2024 показали до презентації (фото)

Новий Hyundai Creta 2024 став брутальнішим на вигляд і сучаснішим всередині. Кросовер запропонують у бензинових і дизельних модифікаціях.

Опубліковано нові офіційні зображення і фото Hyundai Creta 2024. Компактний кросовер пройде модернізацію і буде презентований в Індії 16 січня. Про це повідомляється на офіційному сайті Hyundai.

Ліхтарі з'єднані діодною вставкою Фото: Hyundai

Новий Hyundai Creta повністю розсекретили на рендерах. Дизайн його передньої частини кардинально змінився і виконаний у дусі старших Hyundai Palisade і Tucson. У авто величезна прямокутна решітка радіатора, а довгасті діодні фари з'єднані діодною смугою. У такому ж стилі виконані й ліхтарі Creta.

У салоні на передній панелі тепер встановлено два дисплеї. Крім того, замінено кермо і з'явилися сенсорні кнопки клімат-контролю.

Ціна Hyundai Creta становитиме від 13 500 до 24 000 доларів. Топова версія кросовера оснащена панорамним дахом, двозонним клімат-контролем, камерами кругового огляду (з функцією відеореєстратора) і вентиляцією сидінь.

На передній панелі встановлено два дисплеї Фото: Hyundai

Кросовер Hyundai Creta буде доступний з бензиновими двигунами об'ємом 1,5 л (115 і 160 к. с.), а також з 1,5-літровим 116-сильним турбодизелем. Для моделі пропонують 6-ступінчасті механічну та автоматичну КПП, а також 7-ступінчастий робот і варіатор.

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