Новий британський кросовер стане недорогою альтернативою BMW X4 (фото)

Новий MG Whale — 4,7-метровий купе-кросовер з оригінальним дизайном і багатим оснащенням. Модель отримала 231-сильний турбомотор і 8-ступінчастий автомат.

У Саудівській Аравії відбулася світова прем'єра MG Whale. Недорога модель вартістю від $26 000 стане першим купе-кросовером британської марки. Подробиці авто з'явилися на офіційному сайті британського бренду.

У кросовера аркоподібна лінія даху Фото: MG

Новий MG Whale створено на базі моделі Roewe Jing. Кросовер вирізняється вельми нестандартним дизайном з високою віконною лінією і аркоподібним дахом, як у BMW X4 і X6. У нього тоненькі діодні фари і ліхтарі, а безрамкова решітка радіатора нагадує китовий вус (у перекладі з англійської Whale — кит).

Кросовер отримав 231-сильний турбомотор Фото: MG

Розміри MG Whale 2024:

довжина — 4702 мм;

ширина — 1903 мм;

висота — 1691 мм;

колісна база — 2765 мм.

На передній панелі встановлено два дисплеї Фото: MG

Салон MG Whale оздоблено двоколірною шкірою, а "китову" тему тут продовжує важіль КПП у формі плавника. На передній панелі встановлено два 12,3-дюймові дисплеї.

Спортивні передні крісла оснащені електроприводом, а у задніх сидінь регулюється спинка. Оснащення включає клімат-контроль, адаптивний круїз-контроль, панорамний дах і камери кругового огляду.

Спортивні передні крісла отримали електропривод Фото: MG

Кросовер MG Whale оснащений 2,0-літровим 231-сильним турбомотором і 8-ступінчастою автоматичною КПП. Максимальна швидкість становить 210 км/год.

Раніше Фокус розповідав, що новий хетчбек MG за 15 000 євро розсекречено до прем'єри.

Також ми писали, що MG готують кілька новинок для європейського ринку.