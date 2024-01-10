У США створили недорогий і потужний електромопед для бездоріжжя (фото)

Електробайк Graffiti X здатний проїхати до 112 км без підзарядки. Він отримав посилену підвіску і високопрофільну позашляхову гуму.

Американський виробник електробайків Lyric Cycles представив нову модель — незвичайний Graffiti X. Це електричний мопед, створений для бездоріжжя. Подробиці новинки з'явилися на сайті виробника.

Електробайк Graffiti X підготовлений до експлуатації поза асфальтом. В його основі лежить міцна алюмінієва рама. Мопед отримав 16-дюймові позашляхові шини з високим профілем і посилену довгоходову підвіску. Крім того, встановлена потужна світлодіодна фара із захисною решіткою.

Запас ходу байка становить 112 км

Новий Graffiti X вийшов вельми потужним — його мотор розвиває 4 к. с. (3 кВт) у стандартному режимі і 9,8 к. с. (7,2 кВт) — у піковому. Максимальна швидкість становить 72 км/год. Примітно, що мопед зберіг і педальний привід.

Акумуляторну батарею на 35 А∙год постачає Samsung. Запас ходу Graffiti X становить 112 км на асфальті та 64 км — на бездоріжжі.

Продажі Graffiti X стартують навесні нинішнього року. Купити електробайк можна буде за 3999 доларів.

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