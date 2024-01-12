Їх випустили менше 3000: в Україні помітили дуже рідкісний і нетиповий Cadillac (фото)

Cadillac ELR — розкішний побратим Chevrolet Volt з 217-сильною гібридною установкою. Купе здатне розігнатися до 100 км/год за 7,8 с і проїхати 60 км на електротязі.

У Києві сфотографували купе Cadillac ELR 2014 року. Це дуже рідкісна модель і в Україні всього кілька таких автомобілів. Знімки з'явилися на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Загалом із 2013 до 2016 року випущено лише 2958 Cadillac ELR, тож модель є раритетом не тільки в нашій країні. Настільки малий тираж зумовлений тим, що інноваційний і вельми нестандартний автомобіль провалився на ринку.

Гібрид може проїхати 60 км на електротязі Фото: Topcars UA

По суті, 4,7-метрове купе Cadillac ELR — спроба General Motors створити більш розкішного побратима Chevrolet Volt. У масової моделі запозичили платформу і силову установку. Утім, авто виявилося вдвічі дорожчим за Volt, тому й не користувалося попитом.

Бензинова 1,4-літрова четвірка та електромотор сумарно розвивають 217 к. с. і дають змогу розганятися до 100 км/год за 7,8 с та досягати 171 км/год. Разом з тим, батарея на 16,5 кВт∙год дає можливість проїхати до 60 км в електричному режимі.

Салон Cadillac ELR оздоблений шкірою і деревом Фото: General Motors

Дизайн Cadillac ELR витриманий у традиційному гранчастому стилі марки. В оздобленні салону використані шкіра і дерево, а оснащення охоплює потужну аудіосистему, камеру, електропривод і підігрів сидінь.

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