У Києві з'явився вінтажний американський пікап 60-х (фото)

GMC 1000 Wideside Pickup Truck випускали з 1960 по 1966 роки. Пікап вирізняється оригінальним дизайном передньої частини і оснащений великою 5,0-літровою шісткою.

У Києві помітили старовинний GMC 1000 Wideside Pickup Truck 1965 року. Вінтажний американський пікап є рідкістю в нашій країні. Фото автомобіля з'явилися на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Пікап GMC 1000 Wideside випускали з 1960 по 1966 роки і він є близнюком Chevrolet C/K. Ці моделі вважаються предками сучасних GMC Sierra і Chevrolet Silverado.

У авто оригінальний дизайн передньої частини з круглими фарами і численними повітрозабірниками. Також пікап GMC 1000 приваблює великою кількістю хрому в оздобленні.

GMC 1000 Wideside Pickup Truck оснащений доволі рідкісним двигуном — великим 5,0-літровим V6, який пропонували у версіях на 150 і 165 к. с. Вантажопідйомність такого автомобіля становить 500 кг.

У пікапа оригінальний дизайн передньої частини Фото: Topcars UA

Наразі невідомо, чи може цей GMC 1000 Wideside Pickup Truck пересуватися своїм ходом або ж виконує роль інсталяції. Авто виявили в популярному туристичному місці Києві — дворику з воронами.

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