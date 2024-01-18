Студенти створили оригінальний клон Hummer із двох Suzuki Jimny (відео)

В Японії побудували незвичайний позашляховик у стилі Hummer H1. Донорами при його створенні послужили два старих Suzuki Jimny.

На автошоу в Токіо презентували оригінальний позашляховик. Він нагадує Hummer, але насправді побудований із двох Suzuki Jimny. Про це повідомляє сайт Motor1.

Незвичайний тюнінг Suzuki Jimny виконали студенти автомобільного коледжу Ніппон, розташованого недалеко від Токіо. Вони роздобули два старих позашляховика 80-х і зробили з них один автомобіль.

Авто отримало пневмопідвіску і занижене Фото: скриншот / YouTube

Позашляховик вийшов дуже широким і набагато довшим за стандартний Suzuki Jimny. До того ж, автомобіль зробили п'ятидверним. Він став схожий на класичний Hummer H1.

На додачу, саморобне авто занижено і отримало пневмопідвіску зі змінним кліренсом. На даху з'явилися кріплення для перевезення велосипедів, а в салоні з'явилася акустика Diecock з 12 динаміками.

Оскільки позашляховик вийшов вельми важким, то для нього відшукали потужніший двигун — 2,5-літровий V6 на 160 к. с. від Suzuki Grand Vitara. Для його встановлення знадобилося зробити на капоті опуклість.

Раніше Фокус розповідав про оригінальний тюнінг Suzuki Jimny в стилі 70-х років.

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