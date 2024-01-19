Ексклюзив із 90-х: виявлено 28-річний Porsche 911 з пробігом 200 км (фото)

Porsche 911 Turbo в 993 кузові оснащений 408-сильною шісткою і здатний розвинути 290 км/год. У автомобіля багата комплектація і особливий колір кузова.

У США знайдено Porsche 911 Turbo 1996 року в новому стані. Знаменитий спорткар ідеально зберігся. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Спорткар оснащений 408-сильним турбомотором Фото: Bring a Trailer

Porsche 911 Turbo в кузові 993 — капсула часу. За 28 років він проїхав лише 207 км. Примітно, що весь цей час у автомобіля був один власник.

Американець дбав про своє авто і регулярно його обслуговував, хоча і майже не їздив. Мало того, нещодавно він поміняв турбіну і одну з вихлопних труб, незважаючи на мінімальний пробіг Porsche 911 Turbo.

Салон авто ідеально зберігся Фото: Bring a Trailer

У 1996 році спорткар був замовлений у багатій комплектації. У нього ексклюзивний відтінок сірого кольору кузова, а салон оздоблений дорогою шкірою. Оснащення охоплює клімат-контроль, круїз-контроль, люк, CD-чейнджер, електропривод і підігрів сидінь.

Porsche 911 Turbo оснащений 3,6-літровою опозитною шісткою повітряного охолодження з двома турбінами, яка розвиває 408 к. с. З 6-ступінчастою механічною КПП розгін до 100 км/год займає 4,5 с, а максимальна швидкість становить 290 км/год.

Сидіння оснащені електроприводом і підігрівом Фото: Bring a Trailer

Наразі власник все ж вирішив розлучитися з авто і збирається продати його на аукціоні. Ціна Porsche 911 Turbo може легко перевищити 500 000 доларів.

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