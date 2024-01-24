Останній із могікан: презентовано новий Volkswagen Golf 2024 (фото)
Volkswagen Golf 2024 змінився зовні та отримав нову мультимедійну систему з ChatGPT. Низка бензинових і гібридних версій моделі стали потужнішими.
У Німеччині презентовано новий Volkswagen Golf. До свого 50-річчя масова модель С-класу пройшла модернізацію. Вона стане останнім Golf із двигунами внутрішнього згоряння, адже наступне її покоління стане електрокаром. Подробиці Golf розкрили на офіційному сайті Volkswagen.
Volkswagen Golf 2024 не надто змінився зовні. Автомобілю освіжили решітку радіатора, фари, ліхтарі та бампери. Поряд зі стандартною моделлю дебютував і заряджений VW Golf GTI з яскравішим дизайном.
Головне нововведення в салоні — сучасна мультимедійна система, доповнена ChatGPT. Її дисплей збільшено: залежно від версії, його діагональ становить 10,4 або 12,9 дюйма. Крім того, у VW Golf повернули на центральну панель фізичні кнопки.
Volkswagen Golf 2024 отримав нові плагін-гібридні установки з 1,5-літровою бензиновою турбочетвіркою та електромотором. Їхня віддача становить 204 і 272 к. с., а збільшена батарея на 19,7 кВт∙год дасть змогу проїхати 100 км на електротязі.
2,0-літровий турбомотор став потужнішим — він розвиває 204 к. с. у стандартному Volkswagen Golf і 265 к. с. — у GTI. Також у лінійці залишилися 1,5-літрові бензинові турбомотори на 115 і 150 к. с., а також 2,0-літрові турбодизелі потужністю 116 і 150 к. с.
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