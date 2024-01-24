Останній із могікан: презентовано новий Volkswagen Golf 2024 (фото)

Volkswagen Golf 2024 змінився зовні та отримав нову мультимедійну систему з ChatGPT. Низка бензинових і гібридних версій моделі стали потужнішими.

У Німеччині презентовано новий Volkswagen Golf. До свого 50-річчя масова модель С-класу пройшла модернізацію. Вона стане останнім Golf із двигунами внутрішнього згоряння, адже наступне її покоління стане електрокаром. Подробиці Golf розкрили на офіційному сайті Volkswagen.

Хетчбек отримав нові гібридні версії Фото: Volkswagen

Volkswagen Golf 2024 не надто змінився зовні. Автомобілю освіжили решітку радіатора, фари, ліхтарі та бампери. Поряд зі стандартною моделлю дебютував і заряджений VW Golf GTI з яскравішим дизайном.

Volkswagen Golf GTI Фото: Volkswagen

Головне нововведення в салоні — сучасна мультимедійна система, доповнена ChatGPT. Її дисплей збільшено: залежно від версії, його діагональ становить 10,4 або 12,9 дюйма. Крім того, у VW Golf повернули на центральну панель фізичні кнопки.

Volkswagen Golf 2024 отримав нові плагін-гібридні установки з 1,5-літровою бензиновою турбочетвіркою та електромотором. Їхня віддача становить 204 і 272 к. с., а збільшена батарея на 19,7 кВт∙год дасть змогу проїхати 100 км на електротязі.

У салоні збільшено сенсорний дисплей Фото: Volkswagen

2,0-літровий турбомотор став потужнішим — він розвиває 204 к. с. у стандартному Volkswagen Golf і 265 к. с. — у GTI. Також у лінійці залишилися 1,5-літрові бензинові турбомотори на 115 і 150 к. с., а також 2,0-літрові турбодизелі потужністю 116 і 150 к. с.

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