В Україні з'явився потужний кросовер Lamborghini з яскравим тюнінгом (фото)

Тюнінг Lamborghini Urus від Novitec Group включає обвіс, спойлери і 23-дюймові диски. Потужність двигуна V8 можуть збільшити до 782 сил.

В Україну привезли ще один Lamborghini Urus. Спортивний кросовер з'явився у Львові, причому автомобіль серйозно доопрацьований. Про це пише сайт ТопЖир.

Тюнінг Lamborghini Urus виконало відоме німецьке ательє Novitec Group. Дизайн автомобіля став виразнішим і набагато агресивнішим.

Кросовер отримав агресивний обвіс

Кросовер Lamborghini Urus отримав виражений аеродинамічний обвіс, а його колісні арки серйозно розширили (це збільшило загальну ширину авто відразу на 12 см). Також встановлено новий капот, дифузор і одразу два задніх спойлери.

Кліренс Lamborghini занижений на 25 мм. Звертають на себе увагу і 23-дюймові диски з шинами розміром 285/35 R23 спереду і 325/30 R23 ззаду.

У Novitec Group не обмежуються зовнішніми доопрацюваннями: за бажанням клієнта тюнінг Lamborghini Urus може торкнутися і двигуна. Для 4,0-літрового V8 твін-турбо підготували дві програми.

Ззаду встановлено два спойлери

Віддачу двигуна можуть підвищити до 747 к.с. і 959 Н∙м або 782 к.с. і 1032 Н∙м. В останньому випадку розгін до 100 км/год займає 3,3 с, а максимальна швидкість становить 310 км/год. Крім того, Lamborghini Urus оснащують гучним спортивним вихлопом.

До слова, нещодавно в Україні бачили ще один тюнінгований кросовер Lamborghini Urus — його допрацювали в ательє Mansory.

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