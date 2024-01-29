Найшвидший Volkswagen Golf 2024 показали до прем'єри (фото)
Новий Volkswagen Golf R зміниться зовні та всередині. Не виключено, що потужність двигуна хетчбека зросте і перевищить 330 сил.
У лінійці оновленого Volkswagen Golf 2024 залишиться заряджений варіант R. Його офіційно презентують влітку, а поки що він засвітився під час перегонів по льоду озера Целль в Австрії. Фото автомобіля опублікували на сайті Volkswagen.
Новий Volkswagen Golf R показали в камуфляжній плівці. Втім, видно, що, як і стандартний хетчбек, він отримав нові бампери, оптику і решітку радіатора. Заряджена версія відрізняється від стандартної моделі більш агресивним дизайном передньої частини, скромним обвісом і збільшеним заднім спойлером.
Салон Volkswagen Golf R не показали, але відомо, що заряджений хетчбек отримає збільшений тачскрін мультимедіа і нові перемикачі клімату. Авто оснастять спортивними кермом і сидіннями.
Заряджений Volkswagen Golf R 2024 збереже 2,0-літровий бензиновий турбомотор і повний привід. Не виключено, що потужність четвірки збільшать і вона перевищить 330 к. с. Крім того, стало відомо, що модель втратить механічну КПП і буде доступна тільки з 7-ступінчастим роботом DSG.
Раніше Фокус розповідав про новий седан Volkswagen Passat 2024.
Також ми писали про семимісний кросовер Volkswagen Tiguan.